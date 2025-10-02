Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. Gęste mgły i silny wiatr

Mgła, wrzesień, zamglenie
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstymi mgłami, które mogą ograniczać widzialność. W weekend spodziewany jest silny wiatr. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia i prognozę zagrożeń.

Ostrzeżenia IMGW - gęste mgły

Alarmy pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim, poza powiatami wschodnimi;
  • dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, Jelenia Góra, karkonoskim, lwóweckim, lubańskim;
  • lubuskim, w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, słubickim, sulęcińskim, krośnieńskim.

W powyższych regionach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie ograniczona do 100 metrów. Ostrzeżenia ważne będą od godziny 23 w czwartek do godz. 10 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę - silny wiatr

Synoptycy IMGW planują wydać w sobotę ostrzeżenia przed silny wiatrem. W powiatach nadmorskich w województwach pomorskim oraz zachodniopomorskim, a także w południowych powiatach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego mogą zostać wydane alarmy pierwszego stopnia.

Prognoza zagrożeń na sobotę
Prognoza zagrożeń na sobotę
Źródło: IMGW
Zbliża się duża zmiana pogody
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zbliża się duża zmiana pogody

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaprognoza pogodyIMGW
Czytaj także:
Cha 1107-7626 - wizualizacja
Ta planeta to prawdziwy żarłok. "Zjada" miliardy ton materii w sekundę
Nauka
Upał w Rzymie
Po przeczytaniu tego zrobi ci się gorąco
Nauka
Niedźwiedź
Niedźwiedzica zaatakowała mężczyznę w sadzie
Świat
Trzęsienie ziemi na Filipinach
"Pada deszcz, nie ma prądu, naprawdę potrzebujemy pomocy"
Świat
Przymrozek, mróz, zimno
Tu chwycił mróz. "Sezon drapania szyb rozpoczęty"
Polska
Jesień, park, słońce, chłód
Dziś zaświeci słońce, ale będzie chłodno
Prognoza
Domy wpadły do wody
Domy zawaliły się i wpadły do oceanu
Świat
Nie żyje Jane Goodall
Nie żyje Jane Goodall
Świat
Noc, mgła, jesień, chłód, zimno, widzialność ograniczona
Zimna noc z lokalnymi mgłami
Prognoza
Skutki ulewy na Ibizie
Największe ulewy od 70 lat. "To był bardzo stresujący dzień"
Świat
Trzęsienie ziemi na Filipinach
Najwięcej zabitych od 2013 roku. Ziemia wciąż się trzęsie
Świat
Spalanie paliw kopalnych pogłębia zmiany klimatu
Czy ofiary ekstremalnej pogody chcą walki ze zmianami klimatu? Badanie
Nauka
niedzwiedz
Wybrali najgrubszego niedźwiedzia. Tym skradł serca internautów
Świat
Bośnia, chłodno
Anomalia będzie duża. Chłód sunie nad Bałkany
Świat
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Śniegu po kolana. "Wrażenia niesamowite"
Polska
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Zbliża się duża zmiana pogody
Prognoza
Powódź na południu Ukrainy
"Sytuacja w Odessie jest tragiczna"
Świat
Południowy biegun Enceladusa z widocznymi "lodowymi gejzerami"
Ten ocean znajduje się ponad miliard kilometrów od nas. Są w nim "budulce życia"
Nauka
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc już niedługo zalśni na niebie
Ciekawostki
Tierra Amarilla
Zmiany są nieodwracalne. Ludzie żyją nad kraterem. Czy wyrok coś zmieni?
TVN24
Jesień, opady deszczu
Taki będzie pierwszy dzień października
Prognoza
sklep
Nietypowy klient w sklepie o szóstej rano. "Byłam przerażona"
Ciekawostki
Russula
Już nawet nasi przodkowie mogli zajadać się grzybami
Ciekawostki
Imelda na zdjęciu satelitarnym
Stało się. Imelda to huragan
Świat
Noc, jesień, deszcz
Miejscami nie będzie nawet 10 stopni
Prognoza
Skutki ulewy na Ibizie
Chaos na imprezowej wyspie. Woda lała się z sufitu lotniska
Świat
Piorun, błyskawica, rozświetlone niebo, Indie
Miasta pozalewane, pioruny zabijały
Świat
shutterstock_2496025683
Drastyczny finał kłótni z sąsiadką. Ucierpiały pawie
Świat
Wczesna jesień, wciąż zielone liście
Ekshuragan namiesza w pogodzie. Porywy mogą przekraczać 100 km/h
Prognoza
Bualoi w Wietnamie
"Nigdy nie widziałam tak niszczycielskiej burzy"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica