Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują w województwie dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim.
W tych regionach prognozuje się wystąpienie miejscami silnego wiatru o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, z południa i południowego zachodu. Alarmy ważne będą od godziny 20 w środę do godz. 22 w czwartek.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Alarmy przed gęstą mgłą wydano w województwach:
- podkarpackim, w powiatach: tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim;
- świętokrzyskim, poza powiatami zachodnimi;
- lubelskim, w powiatach: kraśnickim, opolskim, lubelski, Lublin.
Obserwuje i prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia ważne będą do godz. 6 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: anw
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock