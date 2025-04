Dosypie śniegu, szczypnie mróz. IMGW ostrzega

IMGW opublikował ostrzeżenia meteorologiczne. W połowie województw wydane zostały alarmy przed przymrozkami. Miejscami od popołudnia do nocy może także padać śnieg. Sprawdź, gdzie może być niebezpiecznie.

Ostrzeżenia IMGW - opady śniegu

W rejonach położnych powyżej 600 metrów nad poziome morza prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5-8 centymetrów. Ostrzeżenia będą ważne do północy.

Ostrzeżenia IMGW - przymrozki

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C.