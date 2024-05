IMGW ostrzega przed burzami. Wydano alarmy drugiego stopnia

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W przeważającej części kraju w godzinach popołudniowych spodziewane są burze. Lokalnie obowiązują alarmy drugiego stopnia i spodziewane są opady deszczu do 50 litrów wody na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Prognozowane są tam burze, którym w niektórych miejscach będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 50 l/mkw., oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę.