Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Tu ma grzmieć i silnie padać Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na poniedziałek 20.07 Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte ostrzeżenia przed burzami obowiązują na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ciągu dnia prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do około 15 litrów na metr kwadratowy, z możliwą lokalną kumulacją do 30 l/mkw., oraz porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę. Możliwy będzie również grad. Alarmy będą w mocy w poniedziałek w godzinach 12-19.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.