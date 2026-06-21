Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na skwar i burze
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze
Alarmy drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach południowych;
- pomorskim, poza powiatem puckim;
- lubuskim;
- wielkopolskim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- lubelskim;
- mazowieckim;
- dolnośląskim;
- opolskim, w powiatach północnych i zachodnich;
- łódzkim;
- małopolskim, poza powiatami zachodnimi;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim.
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 do 40 l/mkw., oraz porywy wiatru do 85 km/h, a punktowo do około 100 km/h. Lokalnie pojawi się grad.
Ostrzeżenia najpóźniej wygasną o godz. 8 w poniedziałek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Alarmy pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:
- opolskim, w powiecie strzeleckim;
- małopolskim, w powiatach zachodnich;
- śląskim.
Nadal miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 l/mkw., a lokalnie do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h.
Alarmy wygasną o godz. 10 w niedzielę.
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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał
Pomarańczowe ostrzeżenia przed upałem są w mocy w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach południowo-zachodnich;
- lubuskim;
- wielkopolskim;
- dolnośląskim, poza powiatami południowymi;
- opolskim;
- śląskim;
- małopolskim, poza południowymi powiatami
- świętokrzyskim;
- kujawsko-pomorskim, poza powiatami północnymi;
- mazowieckim, poza powiatami północnymi i północno-wschodnimi;
- lubelskim, w powiatach zachodnich;
- podkarpackim, w powiatach północno-zachodnich.
Prognozuje się w powyższych regionach upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 st. C. W nocy temperatura minimalna wahać się będzie od 18 do 21 st. C.
Ostrzeżenia ważne będą do godz. 20 w niedzielę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał
Żółte alarmy przed skwarem wydano w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach południowych;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach północnych;
- mazowieckim, w powiatach nieobjętych ostrzeżeniami wyższego stopnia;
- lubelskim, w powiatach nieobjętych ostrzeżeniami wyższego stopnia;
- podlaskim, poza powiatami północnymi;
- pomorskim, w powiatach południowych;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach zachodnich;
- podkarpackim, w powiatach północno-wschodnich.
Prognozuje się w powyższych regionach upał. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie około 30 st. C.
Alarmy będą w mocy do godz. 20 w niedzielę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.