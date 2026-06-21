Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na skwar i burze

Prognoza pogody na niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Alarmy drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach południowych;

pomorskim , poza powiatem puckim;

lubuskim ;

wielkopolskim ;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

lubelskim ;

mazowieckim ;

dolnośląskim ;

opolskim , w powiatach północnych i zachodnich;

łódzkim ;

małopolskim , poza powiatami zachodnimi;

świętokrzyskim ;

podkarpackim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 do 40 l/mkw., oraz porywy wiatru do 85 km/h, a punktowo do około 100 km/h. Lokalnie pojawi się grad.

Ostrzeżenia najpóźniej wygasną o godz. 8 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:

opolskim , w powiecie strzeleckim;

małopolskim , w powiatach zachodnich;

śląskim.

Nadal miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 l/mkw., a lokalnie do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Alarmy wygasną o godz. 10 w niedzielę.

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Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe ostrzeżenia przed upałem są w mocy w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach południowo-zachodnich;

lubuskim ;

wielkopolskim ;

dolnośląskim , poza powiatami południowymi;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim , poza południowymi powiatami

świętokrzyskim ;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami północnymi;

mazowieckim , poza powiatami północnymi i północno-wschodnimi;

lubelskim , w powiatach zachodnich;

podkarpackim, w powiatach północno-zachodnich.

Prognozuje się w powyższych regionach upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 st. C. W nocy temperatura minimalna wahać się będzie od 18 do 21 st. C.

Ostrzeżenia ważne będą do godz. 20 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed skwarem wydano w województwach:

dolnośląskim , w powiatach południowych;

kujawsko-pomorskim , w powiatach północnych;

mazowieckim , w powiatach nieobjętych ostrzeżeniami wyższego stopnia;

lubelskim , w powiatach nieobjętych ostrzeżeniami wyższego stopnia;

podlaskim , poza powiatami północnymi;

pomorskim , w powiatach południowych;

warmińsko-mazurskim , w powiatach zachodnich;

podkarpackim, w powiatach północno-wschodnich.

Prognozuje się w powyższych regionach upał. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie około 30 st. C.

Alarmy będą w mocy do godz. 20 w niedzielę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak radzić sobie z upałem? Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB