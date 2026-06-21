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Ostrzeżenia IMGW. Uwaga na skwar i burze

Burza, chmury
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega przed burzami i upałem. Obowiązują alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Alarmy drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach południowych;
  • pomorskim, poza powiatem puckim;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • lubelskim;
  • mazowieckim;
  • dolnośląskim;
  • opolskim, w powiatach północnych i zachodnich;
  • łódzkim;
  • małopolskim, poza powiatami zachodnimi;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 do 40 l/mkw., oraz porywy wiatru do 85 km/h, a punktowo do około 100 km/h. Lokalnie pojawi się grad.

Ostrzeżenia najpóźniej wygasną o godz. 8 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami wydano w województwach:

  • opolskim, w powiecie strzeleckim;
  • małopolskim, w powiatach zachodnich;
  • śląskim.

Nadal miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 l/mkw., a lokalnie do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Alarmy wygasną o godz. 10 w niedzielę.

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Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe ostrzeżenia przed upałem są w mocy w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach południowo-zachodnich;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim;
  • dolnośląskim, poza powiatami południowymi;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim, poza południowymi powiatami
  • świętokrzyskim;
  • kujawsko-pomorskim, poza powiatami północnymi;
  • mazowieckim, poza powiatami północnymi i północno-wschodnimi;
  • lubelskim, w powiatach zachodnich;
  • podkarpackim, w powiatach północno-zachodnich.

Prognozuje się w powyższych regionach upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 st. C. W nocy temperatura minimalna wahać się będzie od 18 do 21 st. C.

Ostrzeżenia ważne będą do godz. 20 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed skwarem wydano w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach południowych;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach północnych;
  • mazowieckim, w powiatach nieobjętych ostrzeżeniami wyższego stopnia;
  • lubelskim, w powiatach nieobjętych ostrzeżeniami wyższego stopnia;
  • podlaskim, poza powiatami północnymi;
  • pomorskim, w powiatach południowych;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach zachodnich;
  • podkarpackim, w powiatach północno-wschodnich.

Prognozuje się w powyższych regionach upał. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie około 30 st. C.

Alarmy będą w mocy do godz. 20 w niedzielę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak radzić sobie z upałem?
Jak radzić sobie z upałem?
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: RCB
Źródło: IMGW
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Tagi:
IMGWburzeulewyUpał
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