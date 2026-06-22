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Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. Burzowy i skwarny początek tygodnia

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Chmury, burza
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W niektórych regionach w poniedziałek w mocy są alarmy drugiego stopnia przed burzami i upałem. Sprawdź, gdzie należy zachować ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Alarmy drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

  • podlaskim, poza powiatami północnymi;
  • łódzkim;
  • mazowieckim, poza powiatami północno-zachodnimi;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim;
  • dolnośląskim;
  • śląskim;
  • opolskim;
  • małopolskim;
  • podkarpackim.

Prognozowane są tutaj burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. Lokalnie może padać grad.

Pierwsze ostrzeżenia przestaną obowiązywać o godzinie 8 w poniedziałek, ale większość alarmów utrzyma się do poniedziałku do godzin 18-20..

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe ostrzeżenia przed upałem są w mocy w województwach:

  • lubelskim, w powiatach: hrubieszowskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, biłgorajskim;
  • podkarpackim, w powiatach: niżańskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, leżajskim, przeworskim, lubaczowskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl, brzozowskim.

Prognozowana temperatura maksymalna w dzień osiągnie tutaj do 30 stopni Celsjusza. W nocy słupki rtęci wskażą od 17 do 19 st. C. Ostrzeżenia są w mocy do godz. 16 w poniedziałek.

Jak radzić sobie z upałem?
Jak radzić sobie z upałem?
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Źródło: IMGW
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyIMGWburze
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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