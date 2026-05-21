IMGW ostrzega. Nad częścią kraju przewędrują burze

Chmury, burza, silny wiatr
Prognoza pogody na czwartek
Pogoda w Polsce. Środa ma być kolejnym burzowym dniem. IMGW wydał alarmy meteorologiczne dla pięciu województw - sprawdź, gdzie w kolejnych godzinach może być niebezpiecznie.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte ostrzeżenia meteorologiczne wydane zostały dla województw:

  • mazowieckiego, wszędzie poza krańcami południowymi i wschodnimi;
  • łódzkiego, dla powiatów: łowickiego, skierniewickiego, Skierniewice, rawskiego;
  • kujawsko-pomorskiego, dla powiatów: rypińskiego, brodnickiego, grudziądzkiego;
  • warmińsko-mazurskiego, wszędzie poza wschodem województwa;
  • pomorskiego, dla powiatów: kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego, tczewskiego, gdańskiego, nowodworskiego.

W powyższych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do około 65 kilometrów na godzinę. W burzach może padać drobny grad.

Alarmy będą w mocy w czwartek w godzinach 12-20.

Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Agnieszka Stradecka
