IMGW ostrzega. Nad częścią kraju przewędrują burze
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - burze
Żółte ostrzeżenia meteorologiczne wydane zostały dla województw:
- mazowieckiego, wszędzie poza krańcami południowymi i wschodnimi;
- łódzkiego, dla powiatów: łowickiego, skierniewickiego, Skierniewice, rawskiego;
- kujawsko-pomorskiego, dla powiatów: rypińskiego, brodnickiego, grudziądzkiego;
- warmińsko-mazurskiego, wszędzie poza wschodem województwa;
- pomorskiego, dla powiatów: kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego, tczewskiego, gdańskiego, nowodworskiego.
W powyższych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do około 65 kilometrów na godzinę. W burzach może padać drobny grad.
Alarmy będą w mocy w czwartek w godzinach 12-20.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.