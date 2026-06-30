Upał i burze. Są ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia wydano w województwach:

podkarpackim ;

lubelskim.

Temperatura maksymalna wyniesie od 33 do 37 stopni Celsjusza. W nocy na termometrach zobaczymy od 18 do 21 st. C.

Alarmy wygasną o godzinie 20 w środę.

Upał. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: oleśnickim, wrocławskim, Wrocław, oławskim, strzelińskim;

wielkopolskim , na wschodzie regionu;

łódzkim;

opolskim ;

śląskim ;

świętokrzyskim ;

małopolskim ;

mazowieckim , poza częścią północno-zachodnią regionu;

podlaskim, na wschodzie województwa.

W powyższych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Z kolei w nocy termometry pokażą od 18 do 20 st. C.

Gorąco będzie do godz. 20 w środę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - burze

Pomarańczowe alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

lubuskim ;

zachodniopomorskim , w powiecie wałeckim;

wielkopolskim , na zachodzie województwa;

dolnośląskim , poza powiatami oleśnickim i milickim;

śląskim , w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim;

małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, suskim;

podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 45 l/mkw., oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami spadnie grad. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód.

Pierwsze ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 14 we wtorek. Alarmy wygasną o godzinie 20 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB