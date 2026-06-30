Upał i burze. Są ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia
Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia
Ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia wydano w województwach:
- podkarpackim;
- lubelskim.
Temperatura maksymalna wyniesie od 33 do 37 stopni Celsjusza. W nocy na termometrach zobaczymy od 18 do 21 st. C.
Alarmy wygasną o godzinie 20 w środę.
Upał. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia
Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach: oleśnickim, wrocławskim, Wrocław, oławskim, strzelińskim;
- wielkopolskim, na wschodzie regionu;
- łódzkim;
- opolskim;
- śląskim;
- świętokrzyskim;
- małopolskim;
- mazowieckim, poza częścią północno-zachodnią regionu;
- podlaskim, na wschodzie województwa.
W powyższych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Z kolei w nocy termometry pokażą od 18 do 20 st. C.
Gorąco będzie do godz. 20 w środę.
Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - burze
Pomarańczowe alarmy przed burzami obowiązują w województwach:
- lubuskim;
- zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim;
- wielkopolskim, na zachodzie województwa;
- dolnośląskim, poza powiatami oleśnickim i milickim;
- śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim;
- małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, suskim;
- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim.
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 45 l/mkw., oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami spadnie grad. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód.
Pierwsze ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 14 we wtorek. Alarmy wygasną o godzinie 20 tego samego dnia.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia
Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.