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Upał i burze. Są ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia

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Upał w Warszawie
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem i burzami. W części kraju obowiązują pomarańczowe i czerwone alarmy. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia meteorologiczne drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Upały w Polsce. Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia wydano w województwach:

  • podkarpackim;
  • lubelskim.

Temperatura maksymalna wyniesie od 33 do 37 stopni Celsjusza. W nocy na termometrach zobaczymy od 18 do 21 st. C.

Alarmy wygasną o godzinie 20 w środę.

Upał. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Alarmy drugiego stopnia obowiązują w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: oleśnickim, wrocławskim, Wrocław, oławskim, strzelińskim;
  • wielkopolskim, na wschodzie regionu;
  • łódzkim;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • świętokrzyskim;
  • małopolskim;
  • mazowieckim, poza częścią północno-zachodnią regionu;
  • podlaskim, na wschodzie województwa.

W powyższych regionach prognozuje się upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Z kolei w nocy termometry pokażą od 18 do 20 st. C.

Gorąco będzie do godz. 20 w środę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - burze

Pomarańczowe alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

  • lubuskim;
  • zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim;
  • wielkopolskim, na zachodzie województwa;
  • dolnośląskim, poza powiatami oleśnickim i milickim;
  • śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim;
  • małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, suskim;
  • podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 45 l/mkw., oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami spadnie grad. Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód.

Pierwsze ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 14 we wtorek. Alarmy wygasną o godzinie 20 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło zdjęcia: RCB
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Źródło: IMGW
Tagi:
IMGWprognoza pogodyUpałpogoda
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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