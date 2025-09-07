Ostrzeżenia IMGW. Miejscami noc będzie niebezpieczna

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - gęsta mgła

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;

małopolskim , w powiatach: nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, tarnowskim, Tarnów;

podkarpackim, w powiatach: dębickim, ropczycko-sędziszowskim, jasielskim, strzyżowskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W regionach tych prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.

Alarmy ważne będą od godziny 21 w niedzielę do godziny 9.30 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

