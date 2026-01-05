Będzie lodowato. Ostrzeżenia IMGW przed siarczystym mrozem

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. W najbliższym czasie zagrożeniem w wielu regionach będzie mróz. Na antenie TVN24 synoptyczka i rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek powiedziała, jakich temperatur możemy się spodziewać.
- Aktualnie obowiązuje na godziny nocne ostrzeżenie na silny mróz z temperaturą -15, -17 stopni, ale niewykluczone, że w zastoiskach chłodu będzie nawet -20 stopni. Temperatury w ciągu dnia także będą spadać - powiedziała ekspertka.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz
Synoptycy wydali żółte ostrzeżenia przed silnym mrozem w województwach:
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami na północnym zachodzie;
- podlaskim, poza powiatami na południowym wschodzie;
- mazowieckim, poza powiatami siedleckim, Siedlce i łosickim oraz powiatami na krańcach południowych;
- kujawsko-pomorskim, poza powiatami na północnym zachodzie;
- wielkopolskim, we wschodniej połowie województwa;
- łódzkim, na całym obszarze;
- dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim.
W tych miejscach miejscach synoptycy prognozują miejscami temperaturę minimalną w nocy od -18 st. C do -15 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 10 kilometrów na godzinę.
Niebezpiecznie zrobi się o godzinie 21 w poniedziałek. W województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim (poza powiatami na krańcach wschodnich) i łódzkim (poza powiatami na krańcach północno-wschodnich) alarmy wygasną we wtorek o godzinie 9. W pozostałej części Polski centralnej i północno-wschodniej będą w mocy do środy do godz. 9, a na Dolnym Śląsku - do piątku do godz. 9.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: kp
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock