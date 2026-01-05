Będzie lodowato. Ostrzeżenia IMGW przed siarczystym mrozem

Rzecznik IMGW Agnieszka Prasek o mrozach w nadchodzących dniach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. W najbliższym czasie zagrożeniem w wielu regionach będzie mróz. Na antenie TVN24 synoptyczka i rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek powiedziała, jakich temperatur możemy się spodziewać.

- Aktualnie obowiązuje na godziny nocne ostrzeżenie na silny mróz z temperaturą -15, -17 stopni, ale niewykluczone, że w zastoiskach chłodu będzie nawet -20 stopni. Temperatury w ciągu dnia także będą spadać - powiedziała ekspertka.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

Synoptycy wydali żółte ostrzeżenia przed silnym mrozem w województwach:

warmińsko-mazurskim , poza powiatami na północnym zachodzie;

podlaskim , poza powiatami na południowym wschodzie;

mazowieckim , poza powiatami siedleckim, Siedlce i łosickim oraz powiatami na krańcach południowych;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami na północnym zachodzie;

wielkopolskim , we wschodniej połowie województwa;

łódzkim , na całym obszarze;

dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim.

W tych miejscach miejscach synoptycy prognozują miejscami temperaturę minimalną w nocy od -18 st. C do -15 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 10 kilometrów na godzinę.

Niebezpiecznie zrobi się o godzinie 21 w poniedziałek. W województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim (poza powiatami na krańcach wschodnich) i łódzkim (poza powiatami na krańcach północno-wschodnich) alarmy wygasną we wtorek o godzinie 9. W pozostałej części Polski centralnej i północno-wschodniej będą w mocy do środy do godz. 9, a na Dolnym Śląsku - do piątku do godz. 9.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak chronić się przed mrozem? Źródło: PAP/Maria Samczuk