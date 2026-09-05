Burzowa sobota. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim, poza powiatami południowymi;
- łódzkim, poza powiatami południowymi;
- wielkopolskim, poza powiatami ostrzeszowskim i kępińskim;
- lubuskim, poza powiatami na południowym zachodzie.
Synoptycy IMGW spodziewają się tutaj burz, którym będą towarzyszyć opady deszczu rzędu 15-20 litrów na metr kwadratowy (lokalnie na północnym zachodzie i północy może spaść do 30-40 l/mkw.) oraz porywy wiatru sięgające 80-85 kilometrów na godzinę.
W województwach zachodniopomorskim ostrzeżenia są ważne do godziny 20 w sobotę, a na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach - do godz. 7 w niedzielę. Na pozostałym obszarze alarmy będą obowiązywać w godz. 14-20 w sobotę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.