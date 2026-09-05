Prognoza Burzowa sobota. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach Oprac. Krzysztof Posytek |

Pogoda na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim , poza powiatami południowymi;

łódzkim , poza powiatami południowymi;

wielkopolskim , poza powiatami ostrzeszowskim i kępińskim;

lubuskim, poza powiatami na południowym zachodzie.

Synoptycy IMGW spodziewają się tutaj burz, którym będą towarzyszyć opady deszczu rzędu 15-20 litrów na metr kwadratowy (lokalnie na północnym zachodzie i północy może spaść do 30-40 l/mkw.) oraz porywy wiatru sięgające 80-85 kilometrów na godzinę.

W województwach zachodniopomorskim ostrzeżenia są ważne do godziny 20 w sobotę, a na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach - do godz. 7 w niedzielę. Na pozostałym obszarze alarmy będą obowiązywać w godz. 14-20 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.