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Sobota z burzami i silnym wiatrem. Ostrzeżenia IMGW

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Pochmurny dzień, burza
Pogoda na sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed groźną pogodą w sobotę. W wielu województwach obowiązują alarmy przed burzami, a w części kraju wciąż silnie wieje. Sprawdź, gdzie szykować się na niebezpieczną aurę.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami pojawiły się w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim, poza powiatami południowymi;
  • łódzkim, poza powiatami południowymi;
  • wielkopolskim, poza powiatami ostrzeszowskim i kępińskim;
  • lubuskim, poza powiatami na południowym zachodzie.

Synoptycy IMGW spodziewają się tutaj burz, którym będą towarzyszyć opady deszczu rzędu 15-20 litrów na metr kwadratowy (lokalnie na północnym zachodzie i północy może spaść do 30-40 l/mkw.) oraz porywy wiatru sięgające 80-85 kilometrów na godzinę.

W województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 11 w sobotę. Na Pomorzu Zachodnim będą ważne do godz. 20 w sobotę, a na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach - do godz. 7 w niedzielę. Na pozostałym obszarze alarmy będą obowiązywać w godz. 14-20 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

W części kraju synoptycy IMGW wciąż ostrzegają przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim.

W tych miejscach prognozowany jest silny wiatr z kierunku południowo-zachodniego, skręcający na zachodni, o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach osiągający 85 km/h. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godz. 11 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
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Tagi:
pogodaburzewiatrIMGW
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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