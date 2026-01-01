Pogoda na czwartek, czyli Nowy Rok Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim;

podlaskim , w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, Łomża, łomżyńskim i kolneńskim;

mazowieckim, w powiatach: Ostrołęka, ostrołęckim, przasnyskim, mławskim i żuromińskim.

W tych miejscach prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 centymetrów, a punktowo o około 15 cm.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 23 w czwartek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Zawieje i zamiecie śnieżne, z wiatrem z południowego zachodu i południa o średniej prędkości do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach do 65-70 km/h, spodziewane są w województwach:

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim , w powiatach: suwalskim, Suwałki, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, Łomża, łomżyńskim i kolneńskim;

mazowieckim , w powiatach: Ostrołęka, ostrołęckim, przasnyskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, płońskim, nowodworskim, ciechanowskim, legionowskim i pułtuskim;

dolnośląskim , w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, Jelenia Góra, karkonoskim, lwóweckim i lubańskim;

śląskim , w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim;

małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim i suskim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, Krosno, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Na Dolnym Śląsku alarmy obowiązują do godziny 12 w piątek. W województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim alarmy stracą ważność o godzinie 10 w piątek. Na północy Polski alarmy wejdą w życie w czwartek o godzinie 12 i wygasną o godz. 13 w piątek.

01 meteo imgw.jpg Źródło: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Obowiązują również ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Wydano je w województwach:

zachodniopomorskim , we wszystkich powiatach z wyjątkiem wałeckiego;

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Sopot, Gdynia i Gdańsk;

śląskim , w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim;

małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, wadowickim, Nowy Sącz, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim i suskim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, Krosno, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim;

Prognozuje się tutaj wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 70-75 km/h, z południowego zachodu.

Na południu ostrzeżenie obowiązuje od godziny 12 w czwartek do godz. 5 w piątek. W województwie zachodniopomorskim, w powiatach nieleżących nad morzem, niebezpiecznie ma być do godz. 8 w piątek, w północno-wschodniej części województwa pomorskiego - do godz. 8 w sobotę, a w powiatach nadmorskich od zachodniej granicy do powiatu lęborskiego - do godz. 12 w sobotę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe Źródło: RCB