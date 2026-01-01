Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda. Atak zimy. Nowy Rok z zagrożeniami ze strony pogody

Śnieg, wiatr, zawieje, zamiecie
Pogoda na czwartek, czyli Nowy Rok
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podtrzymuje alerty pogodowe na Nowy Rok i kolejne dni. Zagrożenie wciąż stanowią intensywne opady śniegu oraz silny wiatr, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, Łomża, łomżyńskim i kolneńskim;
  • mazowieckim, w powiatach: Ostrołęka, ostrołęckim, przasnyskim, mławskim i żuromińskim.

W tych miejscach prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 centymetrów, a punktowo o około 15 cm.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 23 w czwartek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Zawieje i zamiecie śnieżne, z wiatrem z południowego zachodu i południa o średniej prędkości do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach do 65-70 km/h, spodziewane są w województwach:

  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, Łomża, łomżyńskim i kolneńskim;
  • mazowieckim, w powiatach: Ostrołęka, ostrołęckim, przasnyskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, płońskim, nowodworskim, ciechanowskim, legionowskim i pułtuskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, Jelenia Góra, karkonoskim, lwóweckim i lubańskim;
  • śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim;
  • małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim i suskim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, Krosno, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Na Dolnym Śląsku alarmy obowiązują do godziny 12 w piątek. W województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim alarmy stracą ważność o godzinie 10 w piątek. Na północy Polski alarmy wejdą w życie w czwartek o godzinie 12 i wygasną o godz. 13 w piątek.

01 meteo imgw.jpg
01 meteo imgw.jpg
Źródło: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Obowiązują również ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Wydano je w województwach:

  • zachodniopomorskim, we wszystkich powiatach z wyjątkiem wałeckiego;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Sopot, Gdynia i Gdańsk;
  • śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim;
  • małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, wadowickim, Nowy Sącz, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim i suskim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, Krosno, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim;

Prognozuje się tutaj wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 70-75 km/h, z południowego zachodu.

Na południu ostrzeżenie obowiązuje od godziny 12 w czwartek do godz. 5 w piątek. W województwie zachodniopomorskim, w powiatach nieleżących nad morzem, niebezpiecznie ma być do godz. 8 w piątek, w północno-wschodniej części województwa pomorskiego - do godz. 8 w sobotę, a w powiatach nadmorskich od zachodniej granicy do powiatu lęborskiego - do godz. 12 w sobotę.

To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
IMGWŚnieg
Czytaj także:
Reporterka TVN24 Agata Adamek z zasypanej Mławy
Polska pod śniegiem w Nowy Rok. "Życie jest trudne w Mławie"
Polska
Mróz, zimno, lód, noc
Lodowaty przełom roku. Miejscami prawie -20 stopni
Prognoza
Śnieg, opady, zima, aktywność fizyczna, bieganie
W pierwszy dzień roku dosypie śniegu
Prognoza
Argentyna
Blackout na sylwestra. Milion odbiorców nie miało prądu
Świat
Babia Góra zimą - zdjęcie ilustracyjne
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego
Polska
Noc sylwestrowa
Pogoda na noc sylwestrową. Chwyci siarczysty mróz
Prognoza
Śnieg, odśnieżanie
Zbliża się kolejna porcja opadów. Gdzie i ile śniegu spadnie
Prognoza
Zablokowana trasa S7
"Na trasie nastąpił prawdziwy armagedon". Pomogli ludzie
Polska
31.12 OKOLICE MŁAWY
Nowy alert RCB. "Śledź komunikaty"
Polska
Zimny styczeń według amerykańskiej prognozy NOAA, odchylenie temperatury średniej miesiąca poniżej normy
To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było
Prognoza
Kiedy można korzystać z fajerwerków?
Fajerwerki to poważne źródło zanieczyszczeń
Smog
Rzeka Elbląg w środę rano
Cofka na rzece Elbląg. Obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe
Polska
Służby w miejscu zatoru na S7
Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. "Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła"
Polska
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Kolejna dostawa śniegu. Tu będzie padać najmocniej
Prognoza
Frombork
Cofka na północy Polski. Czym jest to niebezpieczne zjawisko
Polska
Noc, śnieg
Gdzie w środę spadnie najwięcej śniegu
Prognoza
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
Prognoza
Ostróda
Burze śnieżne przeszły przez Polskę
Polska
Pogoda, sylwester, nowy rok, świętowanie
Przy takiej pogodzie powitamy Nowy Rok
Prognoza
Bałtyk
Rośnie poziom wody w Bałtyku i w rzekach
Prognoza
Zima, Mława
Pokazujecie nam powrót zimy. Zdjęcia i nagrania
Polska
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie
Prognoza
Zima, śnieg, pociąg
Miejscami pojawią się zamiecie śnieżne
Prognoza
Atak zimy w Michigan
Atak zimy w USA. Miejscami spadło 60 centymetrów śniegu
Świat
Żywność ultraprzetworzona
Prawie połowa z nas musi zmienić dietę, jeśli chcemy uratować klimat
Nauka
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Gruba warstwa śniegu przykryje część kraju
Prognoza
Śnieg, śnieżyca, zawieje, zamiecie, zima
"Może sypać tak, że nie będzie widać świata". Efekt jeziora w Polsce
Prognoza
Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie)
Sztormowy wiatr spiętrzy wodę. Tu mogą wystąpić podtopienia
Prognoza
Sylwester, sztuczne ognie
-15 stopni Celsjusza w sylwestrową noc. Co jeszcze mówią prognozy
Prognoza
Ośrodek narciarski, który uwielbiają całe rodziny. Sprawdź, co oferuje Nowa Osada w Wiśle
Ośrodek narciarski, który uwielbiają całe rodziny. Sprawdź, co oferuje Nowa Osada w Wiśle
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom