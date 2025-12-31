Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu
Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, Łomża, łomżyńskim i kolneńskim;
- mazowieckim, w powiatach: Ostrołęka, ostrołęckim, przasnyskim, mławskim i żuromińskim;
- dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, karkonoskim, Jelenia Góra i lwóweckim.
Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 centymetrów, a punktowo o około 15 cm.
Alerty będą ważne od godziny 10 w czwartek do godziny 23 tego samego dnia.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne
Zawieje i zamiecie śnieżne, z wiatrem o średniej prędkości do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach do 65-70 km/h, spodziewane są w województwach:
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, Łomża, łomżyńskim i kolneńskim;
- mazowieckim, w powiatach: Ostrołęka, ostrołęckim, przasnyskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, nowodworskim i pułtuskim;
- dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, Jelenia Góra, karkonoskim, lwóweckim i lubańskim;
- śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim;
- małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim i suskim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, Krosno, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.
Na północy Polski alarmy zaczną obowiązywać w czwartek w godzinach 10-12, a wygasną o godzinie 23 tego samego dnia bądź o godz. 13 w piątek. Na Dolnym Śląsku alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 2 w czwartek i wygasną o godzinie 10 tego samego dnia. W pozostałych regionach alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 10 w czwartek i stracą ważność o godzinie 10 następnego dnia.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz
IMGW ostrzega także przed silnym mrozem. Wystąpi on w województwach:
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi i południowo-zachodnimi;
- podlaskim;
- mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, sokołowskim.
W tych miejscach IMGW prognozuje temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17 st. C do -14 st. C. Ponadto powieje wiatr o średniej prędkości 10-15 kilometrów na godzinę.
Ostrzeżenia będą mocy do godz. 7 w czwartek.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr
Obowiązują również ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Wydano je w województwach:
- zachodniopomorskim, we wszystkich powiatach z wyjątkiem wałeckiego;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Sopot, Gdynia i Gdańsk;
- małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, wadowickim, Nowy Sącz, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim i suskim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, Krosno, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim;
- śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.
Na południu silny wiatr wystąpi od godziny 12 w czwartek do godziny 5 w piątek. Na północy niebezpiecznie będzie od godziny 10 w czwartek do godziny 6 bądź 8 w piątek.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - opady marznące
W części Polski zagrożeniem będą opady marznące. IMGW ostrzega przed nimi w województwach:
- zachodniopomorskim;
- lubuskim;
- wielkopolskim, poza częścią powiatów wschodnich;
- dolnośląskim;
- opolskim, w powiatach: namysłowskim, brzeskim, nyskim.
Prognozowane są tutaj słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.
Na krańcach zachodnich alerty będą obowiązywać do godz. 6 w czwartek. Na pozostałym obszarze ostrzeżenia będą w mocy w godzinach 2-10 tego samego dnia.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski