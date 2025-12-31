Pogoda na noc sylwestrową Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim;

podlaskim , w powiatach: suwalskim, Suwałki, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, Łomża, łomżyńskim i kolneńskim;

mazowieckim , w powiatach: Ostrołęka, ostrołęckim, przasnyskim, mławskim i żuromińskim;

dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, karkonoskim, Jelenia Góra i lwóweckim.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 centymetrów, a punktowo o około 15 cm.

Alerty będą ważne od godziny 10 w czwartek do godziny 23 tego samego dnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Zawieje i zamiecie śnieżne, z wiatrem o średniej prędkości do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach do 65-70 km/h, spodziewane są w województwach:

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim , w powiatach: suwalskim, Suwałki, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, Łomża, łomżyńskim i kolneńskim;

mazowieckim , w powiatach: Ostrołęka, ostrołęckim, przasnyskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, nowodworskim i pułtuskim;

dolnośląskim , w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, Jelenia Góra, karkonoskim, lwóweckim i lubańskim;

śląskim , w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim;

małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim i suskim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, Krosno, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Na północy Polski alarmy zaczną obowiązywać w czwartek w godzinach 10-12, a wygasną o godzinie 23 tego samego dnia bądź o godz. 13 w piątek. Na Dolnym Śląsku alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 2 w czwartek i wygasną o godzinie 10 tego samego dnia. W pozostałych regionach alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 10 w czwartek i stracą ważność o godzinie 10 następnego dnia.

Jak powstaje i ile waży śnieg Źródło: PAP/Maria Samczuk

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

IMGW ostrzega także przed silnym mrozem. Wystąpi on w województwach:

warmińsko-mazurskim , poza powiatami zachodnimi i południowo-zachodnimi;

podlaskim ;

mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, sokołowskim.

W tych miejscach IMGW prognozuje temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17 st. C do -14 st. C. Ponadto powieje wiatr o średniej prędkości 10-15 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia będą mocy do godz. 7 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Obowiązują również ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Wydano je w województwach:

zachodniopomorskim , we wszystkich powiatach z wyjątkiem wałeckiego;

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Sopot, Gdynia i Gdańsk;

małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, wadowickim, Nowy Sącz, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim i suskim;

podkarpackim , w powiatach: jasielskim, Krosno, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim;

śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.

Na południu silny wiatr wystąpi od godziny 12 w czwartek do godziny 5 w piątek. Na północy niebezpiecznie będzie od godziny 10 w czwartek do godziny 6 bądź 8 w piątek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - opady marznące

W części Polski zagrożeniem będą opady marznące. IMGW ostrzega przed nimi w województwach:

zachodniopomorskim ;

lubuskim ;

wielkopolskim , poza częścią powiatów wschodnich;

dolnośląskim ;

opolskim, w powiatach: namysłowskim, brzeskim, nyskim.

Prognozowane są tutaj słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Na krańcach zachodnich alerty będą obowiązywać do godz. 6 w czwartek. Na pozostałym obszarze ostrzeżenia będą w mocy w godzinach 2-10 tego samego dnia.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe Źródło: RCB