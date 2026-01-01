Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu
Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, Łomża, łomżyńskim i kolneńskim;
- mazowieckim, w powiatach: Ostrołęka, ostrołęckim, przasnyskim, mławskim i żuromińskim;
- dolnośląskim, w powiatach: lubańskim, karkonoskim, Jelenia Góra i lwóweckim.
Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 centymetrów, a punktowo o około 15 cm (na Dolnym Śląsku, na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m., od 10 do 15 cm, a punktowo o około 20 cm).
Na Dolnym Śląsku alerty będą ważne do godziny 10 w czwartek, a na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem - od godziny 10 w czwartek do godziny 23 tego samego dnia.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne
Zawieje i zamiecie śnieżne, z wiatrem z południowego zachodu i południa o średniej prędkości do 35 kilometrów na godzinę, a w porywach do 65-70 km/h, spodziewane są w województwach:
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, augustowskim, sokólskim, monieckim, grajewskim, Łomża, łomżyńskim i kolneńskim;
- mazowieckim, w powiatach: Ostrołęka, ostrołęckim, przasnyskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, płońskim, nowodworskim, ciechanowskim, legionowskim i pułtuskim;
- dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, Jelenia Góra, karkonoskim, lwóweckim i lubańskim;
- śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim;
- małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim i suskim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, Krosno, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.
Na północy Polski alarmy zaczną obowiązywać w czwartek o godzinie 12, a wygasną o godz. 13 w piątek. Na Dolnym Śląsku alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 9 w czwartek i wygasną o godzinie 12 w piątek. W pozostałych regionach alarmy zaczną obowiązywać o godzinie 10 w czwartek i stracą ważność o godzinie 10 następnego dnia.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr
Obowiązują również ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Wydano je w województwach:
- zachodniopomorskim, we wszystkich powiatach z wyjątkiem wałeckiego;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Sopot, Gdynia i Gdańsk;
- śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim;
- małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, wadowickim, Nowy Sącz, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim, wadowickim i suskim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, Krosno, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim;
Prognozuje się tutaj wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 70-75 km/h, z południowego zachodu.
Na południu silny wiatr wystąpi od godziny 12 w czwartek do godziny 5 w piątek. Na północy niebezpiecznie będzie od godziny 8 lub 10 w czwartek do godziny 6, 8 lub 12 w piątek.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - opady marznące
W części Polski zagrożeniem będą opady marznące. IMGW ostrzega przed nimi w województwach:
- zachodniopomorskim, poza powiatami południowo-zachodnimi;
- lubuskim, w powiecie wschowskim;
- wielkopolskim, poza powiatami na krańcach wschodnich;
- dolnośląskim, poza powiatami na północnym-zachodzie;
- opolskim, w powiatach: namysłowskim, brzeskim, nyskim.
Prognozowane są tutaj słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.
Ostrzeżenia będą w mocy w godzinach 2-10 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
