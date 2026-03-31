Tu może sypać aż do wieczora. IMGW ostrzega

Śnieg, zima
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami śniegu w części kraju. Są rejony, gdzie do wieczora może dosypać nawet do 20 centymetrów białego puchu. Sprawdź, gdzie uważać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w województwie małopolskim, w powiatach nowotarskim i tatrzańskim. Na obszarach położonych powyżej 600 metrów nad poziomem morza pokrywa śnieżna przyrośnie o 15-20 centymetrów.

Alarmy są ważne do godziny 21 we wtorek.

Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu

Śnieg, choć mniej intensywnie, pada i będzie padać także w innych rejonach. Synoptycy wydali alerty w województwach:

  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim.

Na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 5-15 cm.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 21 we wtorek.

Powrót zimy do Polski. Spadło tyle śniegu, że padł rekord. A to jeszcze nie koniec
Powrót zimy do Polski. Spadło tyle śniegu, że padł rekord. A to jeszcze nie koniec

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW

Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
