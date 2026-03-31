Pogoda. Nie tylko śnieg. Ponad pół Polski z ostrzeżeniami

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu
IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w województwie małopolskim, w powiatach nowotarskim i tatrzańskim. Na obszarach położonych powyżej 600 metrów nad poziomem morza pokrywa śnieżna przyrośnie o 15-20 centymetrów.
Alarmy są ważne do godziny 21 we wtorek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu
Śnieg, choć mniej intensywnie, pada i będzie padać także w innych rejonach. Synoptycy wydali alerty w województwach:
- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim.
Na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 5-15 cm.
Ostrzeżenia obowiązują do godziny 21 we wtorek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
W części kraju rozwinie się gęsta mgła. IMGW ostrzega przed nią w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach północnych;
- wielkopolskim, w powiatach północnych;
- lubuskim, w powiatach północnych.
W tych rejonach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły będą marznące, powodując śliskość nawierzchni.
Alarmy będą w mocy od godz. 23 we wtorek do godz. 9 w środę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
W wielu rejonach zagrożeniem będą przymrozki. Synoptycy spodziewają się ich w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, w zachodniej połowie;
- mazowieckim, w powiatach na północnym zachodzie;
- łódzkim, poza powiatami na krańcach wschodnich;
- kujawsko-pomorskim;
- wielkopolskim;
- lubuskim;
- dolnośląskim;
- opolskim;
- śląskim;
- małopolskim, w powiatach na krańcach zachodnich.
W tych miejscach prognozowany jest spadek temperatury powietrza lokalnie do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C.
Na północy i północnym zachodzie ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 23 we wtorek do godz. 8 w środę. Na pozostałym obszarze alarmy będą ważne w godzinach 1-7 w środę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
