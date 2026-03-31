Pogoda. Nie tylko śnieg. Ponad pół Polski z ostrzeżeniami

Warunki biometeo we wtorek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w województwie małopolskim, w powiatach nowotarskim i tatrzańskim. Na obszarach położonych powyżej 600 metrów nad poziomem morza pokrywa śnieżna przyrośnie o 15-20 centymetrów.

Alarmy są ważne do godziny 21 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu

Śnieg, choć mniej intensywnie, pada i będzie padać także w innych rejonach. Synoptycy wydali alerty w województwach:

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;

małopolskim, w powiatach: suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim.

Na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m. prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 5-15 cm.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 21 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

W części kraju rozwinie się gęsta mgła. IMGW ostrzega przed nią w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim , w powiatach północnych;

wielkopolskim , w powiatach północnych;

lubuskim, w powiatach północnych.

W tych rejonach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły będą marznące, powodując śliskość nawierzchni.

Alarmy będą w mocy od godz. 23 we wtorek do godz. 9 w środę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

W wielu rejonach zagrożeniem będą przymrozki. Synoptycy spodziewają się ich w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , w zachodniej połowie;

mazowieckim , w powiatach na północnym zachodzie;

łódzkim , poza powiatami na krańcach wschodnich;

kujawsko-pomorskim ;

wielkopolskim ;

lubuskim ;

dolnośląskim ;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim, w powiatach na krańcach zachodnich.

W tych miejscach prognozowany jest spadek temperatury powietrza lokalnie do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C.

Na północy i północnym zachodzie ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 23 we wtorek do godz. 8 w środę. Na pozostałym obszarze alarmy będą ważne w godzinach 1-7 w środę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.