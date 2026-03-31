Prognoza

Pogoda. Żółte alarmy w 12 województwach. Tu należy uważać

Przymrozki, noc, zimno
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy przed gęstymi mgłami, które mogą ograniczać widzialność. W wielu regionach dokuczą też przymrozki. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

W części kraju rozwinie się gęsta mgła. IMGW ostrzega przed nią w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach północnych;
  • wielkopolskim, w powiatach północnych;
  • lubuskim, w powiatach północnych.

W tych rejonach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność miejscami będzie wynosić poniżej 200 metrów. Lokalnie mgły będą marznące, powodując śliskość nawierzchni.

Alarmy będą w mocy od godziny 23 we wtorek do godz. 9 w środę.

Jak powstaje mgła
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

W wielu rejonach zagrożeniem będą przymrozki. Synoptycy spodziewają się ich w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, w zachodniej połowie;
  • mazowieckim, w powiatach na północnym zachodzie;
  • łódzkim, poza powiatami na krańcach wschodnich;
  • kujawsko-pomorskim;
  • wielkopolskim;
  • lubuskim;
  • dolnośląskim;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim, w powiatach na krańcach zachodnich.

W tych miejscach prognozowany jest spadek temperatury powietrza lokalnie do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C.

Na północy i północnym zachodzie ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 23 we wtorek do godz. 8 w środę. Na pozostałym obszarze alarmy będą ważne w godzinach 1-7 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Damian Dziugieł
Krzysztof Posytek
