Prognoza

Pogoda. Atak zimy. Czerwone ostrzeżenia IMGW przed śniegiem nadal w mocy

Burza śnieżna w Wąpiersku (Warmińsko-mazurskie)
Zima w natarciu. W wielu miejscach doszło do utrudnień w ruchu
Źródło: TVN24/Kontakt24
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal ostrzega przed trudną zimową pogodą. Obowiązują alarmy przed intensywnymi opadami śniegu - miejscami aż trzeciego stopnia - oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Sprawdź, gdzie trzeba mieć się na baczności.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Obowiązuje także alert RCB.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, lidzbarskim, olsztyńskim, Olsztyn, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim, nidzickim;
  • pomorskim, w powiatach: sztumskim, malborskim, nowodworskim.

Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 40 centymetrów, miejscami około 60 cm.

Alarmy są w mocy do godziny 12 w środę.

Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Pomarańczowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim;
  • pomorskim, w powiecie kwidzyńskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: grudziądzkim, brodnickim;
  • mazowieckim, w powiatach: mławskim, żuromińskim.

Prognozowane są tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 centymetrów, w powiecie bartoszyckim - lokalnie do 50 cm.

Alerty są ważne do godziny 12 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: gdańskim, tczewskim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: wąbrzeskim, Grudziądz, rypińskim;
  • mazowieckim, w powiatach: przasnyskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, ciechanowskim, sierpeckim, płockim, Płock, warszawskim zachodnim, Warszawa, grodziskim, pruszkowskim, sochaczewskim, żyrardowskim, piaseczyńskim, grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom;
  • łódzkim, w powiatach: skierniewickim, Skierniewice, rawskim;

Prognozowane są tam opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm (na północy od 10 do 20 cm, lokalnie do około 25 cm).

Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi
Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi
Źródło: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Alarmy pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami zostały wydane w województwach:

  • podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim;
  • małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim, suskim;
  • śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim.

W powyższych regionach prognozowane są zawieje i okresami zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35-40 km/h, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich.

W województwie śląskim alarmy będą w mocy do godz. 10 w środę, a w pozostałych miejscach - do godz. 12 w środę.

Jak powstaje i ile waży śnieg
Jak powstaje i ile waży śnieg
Źródło: PAP/Maria Samczuk

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. 

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Olgierd Gadomski/Kontakt24

