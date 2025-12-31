Pogoda. Atak zimy. Czerwone ostrzeżenia IMGW przed śniegiem nadal w mocy

Zima w natarciu. W wielu miejscach doszło do utrudnień w ruchu Źródło: TVN24/Kontakt24

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Obowiązuje także alert RCB.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, lidzbarskim, olsztyńskim, Olsztyn, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim, nidzickim;

pomorskim, w powiatach: sztumskim, malborskim, nowodworskim.

Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 40 centymetrów, miejscami około 60 cm.

Alarmy są w mocy do godziny 12 w środę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Pomarańczowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiecie bartoszyckim;

pomorskim , w powiecie kwidzyńskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: grudziądzkim, brodnickim;

mazowieckim, w powiatach: mławskim, żuromińskim.

Prognozowane są tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 centymetrów, w powiecie bartoszyckim - lokalnie do 50 cm.

Alerty są ważne do godziny 12 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: gdańskim, tczewskim;

warmińsko-mazurskim , w powiecie szczycieńskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: wąbrzeskim, Grudziądz, rypińskim;

mazowieckim , w powiatach: przasnyskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, ciechanowskim, sierpeckim, płockim, Płock, warszawskim zachodnim, Warszawa, grodziskim, pruszkowskim, sochaczewskim, żyrardowskim, piaseczyńskim, grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom;

łódzkim, w powiatach: skierniewickim, Skierniewice, rawskim;

Prognozowane są tam opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm (na północy od 10 do 20 cm, lokalnie do około 25 cm).

Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi Źródło: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Alarmy pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami zostały wydane w województwach:

podkarpackim , w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim;

małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim, suskim;

śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim.

W powyższych regionach prognozowane są zawieje i okresami zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 35-40 km/h, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich.

W województwie śląskim alarmy będą w mocy do godz. 10 w środę, a w pozostałych miejscach - do godz. 12 w środę.

