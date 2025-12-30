Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW. Do 60 centymetrów śniegu

Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
Pogoda na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne najwyższego stopnia. Miejscami może dosypać nawet 60 centymetrów śniegu. Sprawdź, gdzie zachować szczególną ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Obowiązuje także alert RCB.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, braniewskim, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim;
  • pomorskim, w powiatach: sztumskim, malborskim, nowodworskim.

Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 40 centymetrów, miejscami około 60. We wtorek możliwe będą burze.

Alarmy będą w mocy do środy do godziny 12.

Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Alarmy drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, wszędzie poza powiatami: gołdapskim, oleckim, ełckim;
  • podlaskim, w powiatach: kolneńskim, Łomża, łomżyńskim, zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim, siemiatyckim;
  • mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, przasnyskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, nowodworskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, sochaczewskim, żyrardowskim, Warszawa piaseczyńskim, otwockim, wołomińskim, wyszkowskim, mińskim, ostrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: rypińskim, brodnickim, wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz;
  • pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, tczewskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk.

Prognozowane są tam zawieje i okresami zamiecie śnieżne, spowodowane opadami śniegu i północno-zachodnim wiatrem o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 80.

Na Warmii i Mazurach, Kujawach, Pomorzu Gdańskim, w północnej części Mazowsza i na zachodzie Podlasia ostrzeżenia obowiązują do godziny 6 w środę. Na centralnym Mazowszu i południowym Podlasiu mają być w mocy we wtorek w godzinach 13-22.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Pomarańczowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim;
  • pomorskim, w powiecie kwidzyńskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: grudziądzkim, brodnickim;
  • mazowieckim, w powiatach: mławskim, żuromińskim.

Prognozowane są tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 centymetrów, lokalnie do około 50. W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek możliwe będą burze.

Alerty będą ważne do godziny 12 w środę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - silny wiatr

Alarmy drugiego stopnia przed silnym wiatrem pojawią się w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim;
  • pomorskim, w powiatach: lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, a miejscami do około 100 km/h, z północnego zachodu i północy. Najsilniejsze porywy prognozowane są na wtorek.

Silne podmuchy mają stwarzać zagrożenie do godziny 5 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, wszędzie poza powiatami: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, bartoszyckim, braniewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim;
  • pomorskim, w powiatach: gdańskim, tczewskim, kwidzyńskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz, rypińskim;
  • podlaskim; w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża;
  • mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, przasnyskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, ciechanowskim, sierpeckim, płockim, Płock, warszawskim zachodnim, Warszawa, grodziskim, pruszkowskim, sochaczewskim, żyrardowskim, piaseczyńskim.

Prognozowane są tam opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm, lokalnie do około 25 cm.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 12 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem są w mocy w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, tczewskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim;
  • warmińsko-mazurskim, wszędzie poza powiatami: elbląskim, Elbląg, braniewskim, ełckim, oleckim, gołdapskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: rypińskim, brodnickim, wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz, golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek;
  • podlaskim, w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, wysokomazowieckim, siemiatyckim, bielskim, hajnowskim;
  • łódzkim, w powiatach: kutnowskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice, rawskim;
  • mazowieckim;
  • lubelskim.

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.

Na Pomorzu niebezpiecznie będzie do godz. 1 w środę, a w pozostałych regionach - we wtorek w godzinach 10-20.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Alarmy pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami zostały wydane w województwach:

  • podlaskim, w powiatach: grajewskim, monieckim, białostockim, Białystok;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleskim, ełckim;
  • podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim;
  • małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim, suskim;
  • śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim.

W powyższych regionach prognozowane są zawieje i okresami zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30-40 km/h, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich.

Na północy kraju alarmy będą w mocy we wtorek w godzinach 9-17, zaś na południu - od wtorku od godz. 12 do środy do godz. 12.

Jak powstaje i ile waży śnieg
Jak powstaje i ile waży śnieg
Źródło: PAP/Maria Samczuk

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Autorka/Autor: dd,ast

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
IMGW
Czytaj także:
Zima, Mława
Pokazujecie nam powrót zimy. Zdjęcia i nagrania
Polska
Niedzielne śnieżyce w Polsce
Alert RCB przed zawiejami, zamieciami i silnym wiatrem
Polska
Wysokie fale na Bałtyku
Najwyższy stopień ostrzeżeń. Przekroczone stany alarmowe
Prognoza
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie
Prognoza
Zima, śnieg, pociąg
Miejscami pojawią się zamiecie śnieżne
Prognoza
Atak zimy w Michigan
Atak zimy w USA. Miejscami spadło 60 centymetrów śniegu
Świat
Żywność ultraprzetworzona
Prawie połowa z nas musi zmienić dietę, jeśli chcemy uratować klimat
Nauka
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Gruba warstwa śniegu przykryje część kraju
Prognoza
Śnieg, śnieżyca, zawieje, zamiecie, zima
"Może sypać tak, że nie będzie widać świata". Efekt jeziora w Polsce
Prognoza
Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie)
Sztormowy wiatr spiętrzy wodę. Tu mogą wystąpić podtopienia
Prognoza
Sylwester, sztuczne ognie
-15 stopni Celsjusza w sylwestrową noc. Co jeszcze mówią prognozy
Prognoza
Ośrodek narciarski, który uwielbiają całe rodziny. Sprawdź, co oferuje Nowa Osada w Wiśle
Ośrodek narciarski, który uwielbiają całe rodziny. Sprawdź, co oferuje Nowa Osada w Wiśle
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Za niektórymi z tych gatunków wyjątkowo udany rok. Inne napotkały spore problemy
Europa straciła pierwszego motyla, ale dziura ozonowa zamknęła się wyjątkowo wcześnie
Agnieszka Stradecka
Zima, śnieg, pług
Burze śnieżne zbliżają się do Polski. Może dosypać nawet 40 centymetrów
Prognoza
Śnieżyca podczas burzy Johannes, Szwecja
Śnieżyce i huraganowy wiatr. Nie żyją trzy osoby
Świat
Skutki tornada w Illinois
Zerwane dachy, tysiące bez prądu. Seria tornad w Illinois
Świat
Zimowa pogoda, śnieg
Taki będzie początek tygodnia
Prognoza
Etna
"Wyjątkowe doświadczenie" dzięki Etnie
Świat
Ulewy i powodzie w Hiszpanii
Ofiara śmiertelna i alert przed "nadzwyczajnym zagrożeniem"
Świat
Noc, popada śnieg
Zrobi się zimno i ślisko
Prognoza
Święta w Tatrach
Seria groźnych wypadków w Tatrach
Polska
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu
"Poziom rzeki opada", ale władze miasta wciąż apelują
Polska
Stegna
"Morze zagarnęło całą plażę". Nagranie ze Stegny
Polska
Trzęsienie ziemi w Tajpej
"Budynek najpierw trząsł się w pionie, a potem w poziomie"
Świat
Silny wiatr, wichura
W tych województwach wiatr nadal jest groźny
Prognoza
wasyl_16dni (0-00-02-18) (20)
Pogoda na 16 dni: otwierają się bramy Arktyki
Prognoza
Żabie Stawy w Wysokich Tatrach
Polacy usłyszeli wołanie o pomoc. Węgier utknął na skalnym filarze
Świat
Ujście Martwej Wisły
Strażacy z pełnymi rękami roboty i stan alarmowy na Martwej Wiśle
Polska
Piranie zaatakowały mężczyznę w Brazylii
Piranie śmiertelnie pogryzły dwulatkę
Świat
Mokry śnieg
W części kraju będzie prószył śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom