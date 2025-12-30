Najwyższy stopień ostrzeżeń IMGW. Do 60 centymetrów śniegu

Pogoda na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Obowiązuje także alert RCB.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, braniewskim, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim;

pomorskim, w powiatach: sztumskim, malborskim, nowodworskim.

Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 40 centymetrów, miejscami około 60. We wtorek możliwe będą burze.

Alarmy będą w mocy do środy do godziny 12.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Alarmy drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim , wszędzie poza powiatami: gołdapskim, oleckim, ełckim;

podlaskim , w powiatach: kolneńskim, Łomża, łomżyńskim, zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim, siemiatyckim;

mazowieckim , w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, przasnyskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, nowodworskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, sochaczewskim, żyrardowskim, Warszawa piaseczyńskim, otwockim, wołomińskim, wyszkowskim, mińskim, ostrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: rypińskim, brodnickim, wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz;

pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, tczewskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim, gdańskim, Gdańsk.

Prognozowane są tam zawieje i okresami zamiecie śnieżne, spowodowane opadami śniegu i północno-zachodnim wiatrem o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 80.

Na Warmii i Mazurach, Kujawach, Pomorzu Gdańskim, w północnej części Mazowsza i na zachodzie Podlasia ostrzeżenia obowiązują do godziny 6 w środę. Na centralnym Mazowszu i południowym Podlasiu mają być w mocy we wtorek w godzinach 13-22.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Pomarańczowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiecie bartoszyckim;

pomorskim , w powiecie kwidzyńskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: grudziądzkim, brodnickim;

mazowieckim, w powiatach: mławskim, żuromińskim.

Prognozowane są tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 centymetrów, lokalnie do około 50. W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek możliwe będą burze.

Alerty będą ważne do godziny 12 w środę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - silny wiatr

Alarmy drugiego stopnia przed silnym wiatrem pojawią się w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim;

pomorskim, w powiatach: lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, a miejscami do około 100 km/h, z północnego zachodu i północy. Najsilniejsze porywy prognozowane są na wtorek.

Silne podmuchy mają stwarzać zagrożenie do godziny 5 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

warmińsko-mazurskim , wszędzie poza powiatami: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, bartoszyckim, braniewskim, gołdapskim, oleckim, ełckim;

pomorskim , w powiatach: gdańskim, tczewskim, kwidzyńskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz, rypińskim;

podlaskim ; w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża;

mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, przasnyskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, ciechanowskim, sierpeckim, płockim, Płock, warszawskim zachodnim, Warszawa, grodziskim, pruszkowskim, sochaczewskim, żyrardowskim, piaseczyńskim.

Prognozowane są tam opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm, lokalnie do około 25 cm.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 12 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem są w mocy w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, tczewskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim;

warmińsko-mazurskim , wszędzie poza powiatami: elbląskim, Elbląg, braniewskim, ełckim, oleckim, gołdapskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: rypińskim, brodnickim, wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz, golubsko-dobrzyńskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek;

podlaskim , w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, wysokomazowieckim, siemiatyckim, bielskim, hajnowskim;

łódzkim , w powiatach: kutnowskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice, rawskim;

mazowieckim ;

lubelskim.

W regionach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu.

Na Pomorzu niebezpiecznie będzie do godz. 1 w środę, a w pozostałych regionach - we wtorek w godzinach 10-20.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Alarmy pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami zostały wydane w województwach:

podlaskim , w powiatach: grajewskim, monieckim, białostockim, Białystok;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: gołdapskim, oleskim, ełckim;

podkarpackim , w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim;

małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim, suskim;

śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim.

W powyższych regionach prognozowane są zawieje i okresami zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30-40 km/h, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich.

Na północy kraju alarmy będą w mocy we wtorek w godzinach 9-17, zaś na południu - od wtorku od godz. 12 do środy do godz. 12.

Jak powstaje i ile waży śnieg Źródło: PAP/Maria Samczuk

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe Źródło: RCB