Prognoza

Pogoda. Atak zimy. Czerwone ostrzeżenia IMGW przedłużone. To nie koniec zagrożeń

OKOLICE OLSZTYNA INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU
Zima, Jugów (Dolnośląskie)
Źródło: Małgosia/Kontakt24
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył ważność alertów przed intensywnymi opadami śniegu. Synoptycy ostrzegają także przed silnym mrozem i opadami marznącymi. Gdzie zimowe zagrożenia dadzą się we znaki?

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. Obowiązuje także alert RCB.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, lidzbarskim, olsztyńskim, Olsztyn, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim, nidzickim;
  • mazowieckim, w powiatach mławskim i żuromińskim.

Nadal prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym. 31 grudnia spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 centymetrów, a lokalnie około 20 cm. Całkowita grubość pokrywy śnieżnej może sięgnąć 50-60 cm, a punktowo - nawet 75 cm.

Alarmy są w mocy do godziny 20 w środę.

Nowy alert RCB. "Śledź komunikaty"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowy alert RCB. "Śledź komunikaty"

Polska

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Pomarańczowe ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach grudziądzkim i brodnickim.

Synoptycy wciąż prognozują tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, które 31 grudnia spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, a lokalnie - około 15 cm. Całkowita grubość pokrywy śnieżnej może sięgnąć 25 cm, a lokalnie - nawet 35 cm.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 18 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, kartuskim, kościerskim, starogardzkim, tczewskim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach wąbrzeskim i rypińskim;
  • mazowieckim, w powiatach: przasnyskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, ciechanowskim, sierpeckim, płockim, Płock, warszawskim zachodnim, Warszawa, grodziskim, pruszkowskim, sochaczewskim, żyrardowskim, piaseczyńskim, grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom;
  • łódzkim, w powiatach: skierniewickim, Skierniewice, rawskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra.

Nadal spodziewane są tam opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 cm, lokalnie - 15 cm. Na północy całkowita grubość pokrywy śnieżnej może sięgnąć 20 cm, a lokalnie - do 30 cm.

W południowej części województwa mazowieckiego alerty są ważne do godz. 13 w środę, w województwie pomorskim i powiecie wąbrzeskim - do godz. 18 w środę, w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego i powiecie rypińskim - do godz. 21 w środę, a w województwie dolnośląskim - do godz. 10 w czwartek.

Jak powstaje i ile waży śnieg
Jak powstaje i ile waży śnieg
Źródło: PAP/Maria Samczuk

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

IMGW ostrzega także przed silnym mrozem. Wystąpi on w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi i południowo-zachodnimi;
  • podlaskim;
  • mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, sokołowskim.

W tych miejscach IMGW prognozuje temperaturę minimalną w nocy miejscami od -17 st. C do -14 st. C. Ponadto powieje wiatr o średniej prędkości 10-15 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia są w mocy do godz. 7 w czwartek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - opady marznące

W części Polski zagrożeniem będą opady marznące. IMGW ostrzega przed nimi w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim, poza częścią powiatów wschodnich;
  • dolnośląskim;
  • opolskim, w powiatach: namysłowskim, brzeskim, nyskim.

Prognozowane są tutaj słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Na krańcach zachodnich alerty będą obowiązywać od godz. 17 we środę do godz. 6 w czwartek. Na pozostałym obszarze ostrzeżenia będą w mocy w godzinach 2-10 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu, silnym mrozem i opadami marznącymi
Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu, silnym mrozem i opadami marznącymi
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. 

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Waszczuk/PAP

