Śnieg spadnie w kilku regionach. Miejscami przybędzie go 20 centymetrów. Ostrzeżenia IMGW

Warunki biometeo w poniedziałek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w województwie małopolskim, w powiatach nowotarskim i tatrzańskim. Na obszarach położonych powyżej 600 metrów nad poziomem morza pokrywa śnieżna przyrośnie o 15-20 centymetrów.

Alarm wejdzie w życie o północy we wtorek i będzie ważny do godziny 21 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu

Śnieg, choć mniej intensywnie, pada i będzie padać także w innych rejonach. Synoptycy wydali alerty w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra;

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;

małopolskim, w powiatach: suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim.

Na obszarach położonych powyżej 700 m n.p.m. prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 cm.

W województwie dolnośląskim ostrzeżenia są w mocy w poniedziałek w godzinach 8-15. W województwach śląskim i małopolskim alarmy będą obowiązywać od północy do godz. 21 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Na znacznym obszarze Polski spodziewane są przymrozki. Specjaliści ostrzegają przed nimi w województwach:

zachodniopomorskim , poza powiatami zachodnimi;

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , w zachodniej połowie województwa;

mazowieckim , w powiatach: mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim;

wielkopolskim , poza powiatami na południowym wschodzie;

lubuskim , we wschodniej połowie;

dolnośląskim, w powiatach: górowskim, wołowskim, lubińskim, głogowskim, polkowickim, bolesławieckim, zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim.

W tych miejscach prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie nawet do -3 st. C.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w poniedziałek o godz. 21, a przestaną we wtorek o godz. 7.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.