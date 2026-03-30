Prognoza

Śnieg spadnie w kilku regionach. Miejscami przybędzie go 20 centymetrów. Ostrzeżenia IMGW

Zima, śnieg, pada śnieg, śnieży mocno
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował ostrzeżenia meteorologiczne. W części Polski sypnie śniegiem, a miejscami opady mają być intensywne. W nocy i nad ranem w wielu województwach pojawią się przymrozki. Sprawdź, na jakie zagrożenia ze strony aury się przyszykować.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w województwie małopolskim, w powiatach nowotarskim i tatrzańskim. Na obszarach położonych powyżej 600 metrów nad poziomem morza pokrywa śnieżna przyrośnie o 15-20 centymetrów.

Alarm wejdzie w życie o północy we wtorek i będzie ważny do godziny 21 tego samego dnia.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu

Śnieg, choć mniej intensywnie, pada i będzie padać także w innych rejonach. Synoptycy wydali alerty w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra;
  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: suskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim.

Na obszarach położonych powyżej 700 m n.p.m. prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 cm.

W województwie dolnośląskim ostrzeżenia są w mocy w poniedziałek w godzinach 8-15. W województwach śląskim i małopolskim alarmy będą obowiązywać od północy do godz. 21 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Na znacznym obszarze Polski spodziewane są przymrozki. Specjaliści ostrzegają przed nimi w województwach:

  • zachodniopomorskim, poza powiatami zachodnimi;
  • pomorskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, w zachodniej połowie województwa;
  • mazowieckim, w powiatach: mławskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim;
  • wielkopolskim, poza powiatami na południowym wschodzie;
  • lubuskim, we wschodniej połowie;
  • dolnośląskim, w powiatach: górowskim, wołowskim, lubińskim, głogowskim, polkowickim, bolesławieckim, zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim.

W tych miejscach prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie nawet do -3 st. C.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w poniedziałek o godz. 21, a przestaną we wtorek o godz. 7.

Pogoda na 16 dni. Kiedy może zrobić się cieplej?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
