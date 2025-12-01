Tu rano trzeba uważać na drogach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- pomorskim, w powiatach: malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- wielkopolskim, w powiatach: słupeckim, konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;
- łódzkim;
- mazowieckim;
- lubelskim;
- dolnośląskim, w powiatach: oleśnickim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim, kłodzkim;
- opolskim;
- śląskim;
- świętokrzyskim;
- małopolskim;
- podkarpackim.
W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie będą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.
Ostrzeżenia są w mocy do godziny 9 w poniedziałek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Żółte alarmy przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:
- pomorskim, w powiatach: gdańskim, nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim, kościerskim, chojnickim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, iławskim, nowomiejskim;
- kujawsko-pomorskim;
- wielkopolskim, w powiatach: gnieźnieńskim, wrzesińskim, słupeckim, konińskim, Konin, kolskim.
W tych miejscach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Ostrzeżenia są ważne do godziny 8 lub 10 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
