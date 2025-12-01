Tu rano trzeba uważać na drogach

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

wielkopolskim , w powiatach: słupeckim, konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;

łódzkim ;

mazowieckim ;

lubelskim ;

dolnośląskim , w powiatach: oleśnickim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim, kłodzkim;

opolskim ;

śląskim ;

świętokrzyskim ;

małopolskim ;

podkarpackim.

W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie będą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.

Ostrzeżenia są w mocy do godziny 9 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

pomorskim, w powiatach: gdańskim, nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim, kościerskim, chojnickim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, iławskim, nowomiejskim;

kujawsko-pomorskim;

wielkopolskim, w powiatach: gnieźnieńskim, wrzesińskim, słupeckim, konińskim, Konin, kolskim.

W tych miejscach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 8 lub 10 w poniedziałek.

Meteo 1 Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP