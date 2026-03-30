Sypnie śniegiem w części kraju. Są alarmy

Śnieg
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed groźną aurą. W kilku powiatach na południu kraju specjaliści spodziewają się opadów śniegu i przyrostu pokrywy śnieżnej. Sprawdź, czy będzie sypać w twoim regionie.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu

W powiatach lwóweckim, karkonoskim i Jelenia Góra w województwie dolnośląskim, na obszarach położonych powyżej 700 metrów nad poziomem morza, prognozowane są opady śniegu, które miejscami spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 centymetrów.

Alarm zacznie obowiązywać o godzinie 8 w poniedziałek i wygaśnie o godzinie 15 tego samego dnia.

01 meteo ostrzezenia NOWE v2.jpg
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW

Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
