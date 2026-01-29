Opady marznące, a potem dotkliwy mróz. IMGW ostrzega

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Synoptycy ostrzegają przed opadami marznącymi w województwach:
- wielkopolskim, w powiatach: konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;
- łódzkim;
- mazowieckim, w powiatach: żyrardowskim, grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim, lipskim;
- opolskim, w powiatach północnych;
- śląskim, w powiatach północnych;
- świętokrzyskim, poza powiatami południowymi.
Miejscami obserwuje się tutaj i prognozuje się dalsze występowanie słabych opadów marznącej mżawki, które mogą powodować gołoledź.
Ostrzeżenia są ważne do godziny 12 w piątek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz
Alarmy pierwszego stopnia przed silnym mrozem zostały wydane dla województw:
- podlaskiego, w powiatach: sejneńskim, augustowskim, suwalskim, Suwałki;
- warmińsko-mazurskiego, w powiatach: ełckim, oleckim, gołdapskim, węgorzewskim, giżyckim, kętrzyńskim, bartoszyckim, lidzbarskim, braniewskim.
Prognozuje się, że temperatura minimalna nocami tam wyniesie początkowo około -15 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach spadnie poniżej -18/-25 st. C. W ciągu dnia na termometrach pokaże się od -12 st. C do -8 st. C. Ponadto będzie wiał wiatr o średniej prędkości od 15 do 25 kilometrów na godzinę, początkowo w porywach około 40 km/h.
Ostrzeżenia będą ważne do godziny 9 w środę.
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
W sobotę ostrzeżenia przed silnym mrozem mogą objąć większość kraju. Synoptycy zapowiadają je w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, w północno-zachodniej części województwa śląskiego oraz we wschodniej i północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
W niedzielę ostrzeżenia przed silnym mrozem mogą, podobnie jak w sobotę, objąć większość kraju. Synoptycy planują je wydać w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim oraz lubuskim.
Prognoza zagrożeń na poniedziałek
Bardzo zimno w większości Polski ma być także w poniedziałek. IMGW planuje wydać alarmy pierwszego stopnia w zachodniej połowie województwa zachodniopomorskiego oraz województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Autorka/Autor: anw,jzb,kp
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Dominik Aniołkowski