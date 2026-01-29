Logo TVN24
Prognoza

Opady marznące, a potem dotkliwy mróz. IMGW ostrzega

Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Pogoda na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda. W piątek w wielu miejscach zagrożenie będą stanowić opady marznące. IMGW ostrzega także przed niskimi temperaturami. Według prognozy w kolejnych dniach będą one obejmować coraz większy obszar kraju.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Synoptycy ostrzegają przed opadami marznącymi w województwach:

  • wielkopolskim, w powiatach: konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, pleszewskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim;
  • łódzkim;
  • mazowieckim, w powiatach: żyrardowskim, grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim, lipskim;
  • opolskim, w powiatach północnych;
  • śląskim, w powiatach północnych;
  • świętokrzyskim, poza powiatami południowymi.

Miejscami obserwuje się tutaj i prognozuje się dalsze występowanie słabych opadów marznącej mżawki, które mogą powodować gołoledź.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 12 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Alarmy pierwszego stopnia przed silnym mrozem zostały wydane dla województw:

  • podlaskiego, w powiatach: sejneńskim, augustowskim, suwalskim, Suwałki;
  • warmińsko-mazurskiego, w powiatach: ełckim, oleckim, gołdapskim, węgorzewskim, giżyckim, kętrzyńskim, bartoszyckim, lidzbarskim, braniewskim.

Prognozuje się, że temperatura minimalna nocami tam wyniesie początkowo około -15 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach spadnie poniżej -18/-25 st. C. W ciągu dnia na termometrach pokaże się od -12 st. C do -8 st. C. Ponadto będzie wiał wiatr o średniej prędkości od 15 do 25 kilometrów na godzinę, początkowo w porywach około 40 km/h.

Ostrzeżenia będą ważne do godziny 9 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę ostrzeżenia przed silnym mrozem mogą objąć większość kraju. Synoptycy zapowiadają je w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, w północno-zachodniej części województwa śląskiego oraz we wschodniej i północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.

Prognoza ostrzeżeń
Prognoza ostrzeżeń
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

W niedzielę ostrzeżenia przed silnym mrozem mogą, podobnie jak w sobotę, objąć większość kraju. Synoptycy planują je wydać w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim oraz lubuskim.

Prognoza ostrzeżeń
Prognoza ostrzeżeń
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Bardzo zimno w większości Polski ma być także w poniedziałek. IMGW planuje wydać alarmy pierwszego stopnia w zachodniej połowie województwa zachodniopomorskiego oraz województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Prognoza ostrzeżeń
Prognoza ostrzeżeń
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Hipotermia
Hipotermia
Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Może być nawet -27 stopni. Nocny mróz na mapach IMGW
Może być nawet -27 stopni. Nocny mróz na mapach IMGW

Smog

Autorka/Autor: anw,jzb,kp

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Dominik Aniołkowski

