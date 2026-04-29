Prognoza Do -12 stopni przy gruncie. IMGW ostrzega

Warunki biometeo w środę

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Alarmy przed przymrozkami obowiązują na terenie niemal całego kraju. Wyjątkiem będą powiaty: kołobrzeski, gryficki, kamieński i Świnoujście w województwie zachodniopomorskim oraz Trójmiasto.

Na przeważającym obszarze synoptycy prognozują spadek temperatury do -2/-5 stopni Celsjusza, z lokalnymi przymrozkami do -5/-8 st. C. W górach wartości na termometrach mogą spaść do -8 st. C, a przy gruncie do -12 st. C.

W większości kraju ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 21 w środę, z wyjątkiem części zachodniej i południowo-zachodniej Polski, gdzie zaczną obowiązywać o godz. 22. Na północnym zachodzie i Wybrzeżu alarmy będą w mocy do godz. 5 lub 6 w czwartek, a w reszcie Polski - do godz. 7:30.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.