Zimno znów będzie zagrożeniem. Ostrzeżenia IMGW w 11 województwach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
Synoptycy wydali żółte alarmy przed przymrozkami. Obowiązują one w województwach:
- podlaskim, w powiatach na północy regionu;
- mazowieckim, w części północno-wschodniej województwa;
- łódzkim, w powiatach: łęczyckim, poddębickim, sieradzkim i wieruszowskim;
- opolskim, w powiatach: namysłowskim, brzeskim, nyskim;
- dolnośląskim;
- wielkopolskim,
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- pomorskim, poza powiatem puckim;
- zachodniopomorskim, w południowo-wschodniej części województwa;
- lubuskim, z wyjątkiem powiatu słubickiego.
Prognozowany jest tam lokalny spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do około -5 st. C. Taka temperatura prognozowana jest między godziną 22 w niedzielę a godziną 7 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
