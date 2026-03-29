Zimno znów będzie zagrożeniem. Ostrzeżenia IMGW w 11 województwach

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Synoptycy wydali żółte alarmy przed przymrozkami. Obowiązują one w województwach:

podlaskim , w powiatach na północy regionu;

mazowieckim , w części północno-wschodniej województwa;

łódzkim , w powiatach: łęczyckim, poddębickim, sieradzkim i wieruszowskim;

opolskim , w powiatach: namysłowskim, brzeskim, nyskim;

dolnośląskim ;

wielkopolskim ,

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

pomorskim , poza powiatem puckim;

zachodniopomorskim , w południowo-wschodniej części województwa;

lubuskim, z wyjątkiem powiatu słubickiego.

Prognozowany jest tam lokalny spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do około -5 st. C. Taka temperatura prognozowana jest między godziną 22 w niedzielę a godziną 7 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.