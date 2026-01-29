Logo TVN24
Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. Pogoda jest i będzie groźna. Zwłaszcza tu

Oblodzenia
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem. Na drogach i chodnikach w części kraju może zrobić się bardzo ślisko. Synoptycy wydali też prognozę zagrożeń na kolejne dni. Wynika z niej, że powrócą siarczyste mrozy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na najbliższe dni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Alarmy przed oblodzeniem wydano w województwach:

  • podlaskim, w powiatach: zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim, siemiatyckim, hajnowskim;
  • mazowieckim, w powiatach: ostrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim;
  • lubelskim, w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, łukowskim, ryckim, radzyńskim, lubartowskim, parczewskim, włodawskim.

W powyższych regionach miejscami mokre nawierzchnie dróg i chodników po dziennych opadach deszczu ze śniegiem i śniegu będą ulegać oblodzeniu. Groźna aura utrzyma się do godziny 9 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

Synoptycy przewidują, że w czwartek silny mróz ściśnie w województwie warmińsko-mazurskim i północnej części województwa podlaskiego. Tu mogą pojawić się alarmy pierwszego stopnia.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek w części kraju może zrobić się bardzo zimno. IMGW planuje wydać żółte alarmy przed silnym mrozem w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę ostrzeżenia przed silnym mrozem mogą objąć większość kraju. Synoptycy zapowiadają je w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, w północnej części województwa śląskiego oraz w północnej i wschodniej części województwa małopolskiego.

Prognoza zagrożeń na sobotę
Prognoza zagrożeń na sobotę
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

W niedzielę ostrzeżenia przed silnym mrozem mogą, podobnie jak w sobotę, objąć większość kraju. Synoptycy planują je wydać w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, północno-wschodniej połowie wielkopolskiego, południowej części dolnośląskiego oraz wschodniej połowie zachodniopomorskiego.

Prognoza zagrożeń na niedzielę
Prognoza zagrożeń na niedzielę
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Hipotermia
Hipotermia
Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Autorka/Autor: anw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

