Ostrzeżenia IMGW. Pogoda jest i będzie groźna. Zwłaszcza tu

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na najbliższe dni.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie
Alarmy przed oblodzeniem wydano w województwach:
- podlaskim, w powiatach: zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim, siemiatyckim, hajnowskim;
- mazowieckim, w powiatach: ostrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim;
- lubelskim, w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, łukowskim, ryckim, radzyńskim, lubartowskim, parczewskim, włodawskim.
W powyższych regionach miejscami mokre nawierzchnie dróg i chodników po dziennych opadach deszczu ze śniegiem i śniegu będą ulegać oblodzeniu. Groźna aura utrzyma się do godziny 9 w czwartek.
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
Synoptycy przewidują, że w czwartek silny mróz ściśnie w województwie warmińsko-mazurskim i północnej części województwa podlaskiego. Tu mogą pojawić się alarmy pierwszego stopnia.
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
W piątek w części kraju może zrobić się bardzo zimno. IMGW planuje wydać żółte alarmy przed silnym mrozem w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim.
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
W sobotę ostrzeżenia przed silnym mrozem mogą objąć większość kraju. Synoptycy zapowiadają je w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, w północnej części województwa śląskiego oraz w północnej i wschodniej części województwa małopolskiego.
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
W niedzielę ostrzeżenia przed silnym mrozem mogą, podobnie jak w sobotę, objąć większość kraju. Synoptycy planują je wydać w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, północno-wschodniej połowie wielkopolskiego, południowej części dolnośląskiego oraz wschodniej połowie zachodniopomorskiego.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Autorka/Autor: anw
Źródło: IMGW
