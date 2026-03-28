Połowa województw z ostrzeżeniami IMGW. W jednym powiecie sypnie śniegiem

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
Alerty przed przymrozkami obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, poza powiatami na krańcach zachodnich i północnym zachodzie;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, bytowskim, kościerskim, chojnickim, człuchowskim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, węgorzewskim, giżyckim, piskim, ełckim, oleckim, gołdapskim;
- podlaskim, w północnej połowie;
- mazowieckim, w powiatach ostrołęckim i Ostrołęka;
- lubuskim, w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim, sulęcińskim, świebodzińskim;
- wielkopolskim, w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, obornickim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim;
- dolnośląskim, w powiatach południowych.
W tych miejscach prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, a przy gruncie do -3 st. C. Na Dolnym Śląsku obie wartości mogą być o stopień niższe.
W województwie dolnośląskim alerty wejdą w życie o godzinie 20 w sobotę i przestaną obowiązywać o godz. 8 w niedzielę. Na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem temperatura może spaść poniżej zera między godz. 21 w sobotę a godz. 7 w niedzielę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu
Synoptycy ostrzegają także przed opadami śniegu. Mają one wystąpić w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim. Na wysokości powyżej 500 metrów nad poziomem morza dosypie 5-10 centymetrów śniegu.
Alert będzie obowiązywać od północy do godz. 12 w niedzielę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock