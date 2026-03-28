Połowa województw z ostrzeżeniami IMGW. W jednym powiecie sypnie śniegiem

Prognoza pogody na sobotę

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Alerty przed przymrozkami obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , poza powiatami na krańcach zachodnich i północnym zachodzie;

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, kartuskim, bytowskim, kościerskim, chojnickim, człuchowskim;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, węgorzewskim, giżyckim, piskim, ełckim, oleckim, gołdapskim;

podlaskim , w północnej połowie;

mazowieckim , w powiatach ostrołęckim i Ostrołęka;

lubuskim , w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim, międzyrzeckim, sulęcińskim, świebodzińskim;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, obornickim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim;

dolnośląskim, w powiatach południowych.

W tych miejscach prognozowany jest lokalnie spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, a przy gruncie do -3 st. C. Na Dolnym Śląsku obie wartości mogą być o stopień niższe.

W województwie dolnośląskim alerty wejdą w życie o godzinie 20 w sobotę i przestaną obowiązywać o godz. 8 w niedzielę. Na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem temperatura może spaść poniżej zera między godz. 21 w sobotę a godz. 7 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady śniegu

Synoptycy ostrzegają także przed opadami śniegu. Mają one wystąpić w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim. Na wysokości powyżej 500 metrów nad poziomem morza dosypie 5-10 centymetrów śniegu.

Alert będzie obowiązywać od północy do godz. 12 w niedzielę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.