Lodowica i ekspansja siarczystego mrozu. Warto być przygotowanym

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na najbliższe dni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

Żółte ostrzeżenia przed oblodzeniem zostały wydane w województwach:

podlaskim , w powiatach: zambrowskim, wysokomazowieckim, bielskim, siemiatyckim, hajnowskim;

mazowieckim , w powiatach: ostrowskim, sokołowskim, siedleckim, Siedlce, łosickim;

lubelskim, w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, łukowskim, ryckim, radzyńskim, lubartowskim, parczewskim, włodawskim.

W tych powiatach miejscami mokre nawierzchnie dróg i chodników po dziennych opadach deszczu ze śniegiem i śniegu będą ulegać oblodzeniu. Temperatura minimalna wyniesie od -3 do -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie - od -4 do -2 st. C. Na przeważającym obszarze ujemna temperatura powietrza utrzyma się także w czwartek.

W województwach podlaskim i mazowieckim ostrzeżenia wejdą w życie w środę o godzinie 17, a w województwie lubelskim - o godz. 20 tego samego dnia. Wszędzie wygasną w czwartek o godz. 9.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Powrót mrozu

W połowie tygodnia do Polski mają wrócić bardzo niskie temperatury. Na antenie TVN24 synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski opowiadał, że miejscami termometry pokażą nawet -20 stopni Celsjusza.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek

Synoptycy przewidują, że w czwartek silny mróz złapie w województwie warmińsko-mazurskim i północnej części województwa podlaskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

W piątek bardzo zimno może zrobić się na znacznym obszarze Polski. IMGW planuje wydać alarmy przed silnym mrozem w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę ostrzeżenia przed silnym mrozem mogą objąć większość kraju. Wstępnie synoptycy zapowiadają je w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, w północnej części województwa śląskiego oraz w północnej i wschodniej części województwa małopolskiego.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Hipotermia Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP