Prawie cała Polska objęta ostrzeżeniami, miejscami nawet drugiego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Pomarańczowe alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwie pomorskim, w powiatach: lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, nowodworskim.

W tych miejscach wystąpi silny wiatr o średniej prędkości do 60 kilometrów na godzinę, w porywach rozpędzający się do 100 km/h. Będzie wiał z północy i północnego zachodu. Alarmy ważne będą do godziny 18 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano w województwach:

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, gdańskim, tczewskim, sztumskim, kwidzyńskim, kartuskim;

zachodniopomorskim , w powiatach nadmorskich;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

lubelskim ;

podkarpackim ;

świętokrzyskim ;

mazowieckim , poza powiatami zachodnimi;

małopolskim, w powiatach: nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, dąbrowskim.

W powyższych regionach wystąpi silny wiatr o średniej prędkości do 35-45 km/h, w porywach do 75-85 km/h, z północnego zachodu. Alarmy będą wygasać o godz. 11 lub 16 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Alarmy pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

podlaskim , w powiatach: siemiatyckim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim;

mazowieckim , poza powiatami: przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka;

kujawsko-pomorskim , poza północą województwa;

lubelskim ;

podkarpackim ;

małopolskim , poza powiatami nowotarskim i tatrzańskim;

śląskim , poza powiatami: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim;

opolskim ;

świętokrzyskim ;

łódzkim ;

dolnośląskim ;

lubuskim ;

wielkopolskim , poza powiatem złotowskim;

zachodniopomorskim, poza powiatami północnymi.

W tych miejscach okresami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Alarmy będą wygasać w godzinach 16-22 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

IMGW wydał też żółte alarmy przed oblodzeniem. Alarmy przed tym pogodowym zagrożeniem obowiązują w województwach:

podlaskim ;

warmińsko-mazurskim , poza powiatami północno-zachodnimi;

mazowieckim ;

lubelskim ;

kujawsko-pomorskim , we wschodniej połowie województwa;

łódzkim , w powiatach północnych i wschodnich;

wielkopolskim, w powiatach wschodnich.

Alarmy ważne będą do godz. 7 w niedzielę.

Czym są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.