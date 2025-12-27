Logo TVN24
Prognoza

Prawie cała Polska objęta ostrzeżeniami, miejscami nawet drugiego stopnia

Opady marznące
Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, oblodzeniem i marznącymi opadami. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Pomarańczowe alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwie pomorskim, w powiatach: lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, nowodworskim.

W tych miejscach wystąpi silny wiatr o średniej prędkości do 60 kilometrów na godzinę, w porywach rozpędzający się do 100 km/h. Będzie wiał z północy i północnego zachodu. Alarmy ważne będą do godziny 18 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, gdańskim, tczewskim, sztumskim, kwidzyńskim, kartuskim;
  • zachodniopomorskim, w powiatach nadmorskich;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • lubelskim;
  • podkarpackim;
  • świętokrzyskim;
  • mazowieckim, poza powiatami zachodnimi;
  • małopolskim, w powiatach: nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, dąbrowskim.

W powyższych regionach wystąpi silny wiatr o średniej prędkości do 35-45 km/h, w porywach do 75-85 km/h, z północnego zachodu. Alarmy będą wygasać o godz. 11 lub 16 w niedzielę.

Alert RCB. "Zabezpiecz dobytek"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Alert RCB. "Zabezpiecz dobytek"

Polska

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Alarmy pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

  • podlaskim, w powiatach: siemiatyckim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim;
  • mazowieckim, poza powiatami: przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka;
  • kujawsko-pomorskim, poza północą województwa;
  • lubelskim;
  • podkarpackim;
  • małopolskim, poza powiatami nowotarskim i tatrzańskim;
  • śląskim, poza powiatami: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim;
  • opolskim;
  • świętokrzyskim;
  • łódzkim;
  • dolnośląskim;
  • lubuskim;
  • wielkopolskim, poza powiatem złotowskim;
  • zachodniopomorskim, poza powiatami północnymi.

W tych miejscach okresami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Alarmy będą wygasać w godzinach 16-22 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

IMGW wydał też żółte alarmy przed oblodzeniem. Alarmy przed tym pogodowym zagrożeniem obowiązują w województwach:

  • podlaskim;
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami północno-zachodnimi;
  • mazowieckim;
  • lubelskim;
  • kujawsko-pomorskim, we wschodniej połowie województwa;
  • łódzkim, w powiatach północnych i wschodnich;
  • wielkopolskim, w powiatach wschodnich.

Alarmy ważne będą do godz. 7 w niedzielę.

Czym są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogoda prognoza pogody IMGW
