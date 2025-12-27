Prawie cała Polska objęta ostrzeżeniami, miejscami nawet drugiego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr
Pomarańczowe alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwie pomorskim, w powiatach: lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, nowodworskim.
W tych miejscach wystąpi silny wiatr o średniej prędkości do 60 kilometrów na godzinę, w porywach rozpędzający się do 100 km/h. Będzie wiał z północy i północnego zachodu. Alarmy ważne będą do godziny 18 w niedzielę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano w województwach:
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, gdańskim, tczewskim, sztumskim, kwidzyńskim, kartuskim;
- zachodniopomorskim, w powiatach nadmorskich;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- lubelskim;
- podkarpackim;
- świętokrzyskim;
- mazowieckim, poza powiatami zachodnimi;
- małopolskim, w powiatach: nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim, dąbrowskim.
W powyższych regionach wystąpi silny wiatr o średniej prędkości do 35-45 km/h, w porywach do 75-85 km/h, z północnego zachodu. Alarmy będą wygasać o godz. 11 lub 16 w niedzielę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Alarmy pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:
- podlaskim, w powiatach: siemiatyckim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim;
- mazowieckim, poza powiatami: przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka;
- kujawsko-pomorskim, poza północą województwa;
- lubelskim;
- podkarpackim;
- małopolskim, poza powiatami nowotarskim i tatrzańskim;
- śląskim, poza powiatami: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim;
- opolskim;
- świętokrzyskim;
- łódzkim;
- dolnośląskim;
- lubuskim;
- wielkopolskim, poza powiatem złotowskim;
- zachodniopomorskim, poza powiatami północnymi.
W tych miejscach okresami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Alarmy będą wygasać w godzinach 16-22 w sobotę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie
IMGW wydał też żółte alarmy przed oblodzeniem. Alarmy przed tym pogodowym zagrożeniem obowiązują w województwach:
- podlaskim;
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami północno-zachodnimi;
- mazowieckim;
- lubelskim;
- kujawsko-pomorskim, we wschodniej połowie województwa;
- łódzkim, w powiatach północnych i wschodnich;
- wielkopolskim, w powiatach wschodnich.
Alarmy ważne będą do godz. 7 w niedzielę.
Czym są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock