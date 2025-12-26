Ponad pół Polski z ostrzeżeniami

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Alarmy pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:
- podlaskim, w powiatach: siemiatyckim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim;
- mazowieckim, poza powiatami: przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka;
- kujawsko-pomorskim, poza częścią północno-wschodnią województwa;
- lubelskim;
- podkarpackim;
- małopolskim, poza powiatami nowotarskim i tatrzańskim;
- śląskim, poza powiatami: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim;
- opolskim;
- świętokrzyskim;
- dolnośląskim;
- lubuskim;
- wielkopolskim, poza powiatem złotowskim.
W tych miejscach okresami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Na północnych krańcach województw lubuskiego i wielkopolskiego, w województwie kujawsko-pomorskim, w północnej i centralnej części województwa mazowieckiego, w województwie podlaskim i północnej części województwa lubelskiego ostrzeżenia wygasną w piątek o godzinie 22. W pozostałej części kraju alarmy są ważne do godziny 22 w sobotę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
IMGW ostrzega także przed silnym wiatrem. Żółte alarmy obowiązują w województwie pomorskim, w powiatach: nowodworskim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, puckim, wejherowskim, lęborskim.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru z północnego zachodu i północy o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach - do 80 km/h. Najsilniejszy wiatr prognozowany jest w nocy z soboty na niedzielę.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 12 w sobotę do godziny 16 w niedzielę.
Czym są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock