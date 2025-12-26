Ponad pół Polski z ostrzeżeniami

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Alarmy pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

podlaskim , w powiatach: siemiatyckim, wysokomazowieckim, bielskim, hajnowskim;

mazowieckim , poza powiatami: przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka;

kujawsko-pomorskim , poza częścią północno-wschodnią województwa;

lubelskim ;

podkarpackim ;

małopolskim , poza powiatami nowotarskim i tatrzańskim;

śląskim , poza powiatami: bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim, żywieckim;

opolskim ;

świętokrzyskim ;

dolnośląskim ;

lubuskim ;

wielkopolskim, poza powiatem złotowskim.

W tych miejscach okresami prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Na północnych krańcach województw lubuskiego i wielkopolskiego, w województwie kujawsko-pomorskim, w północnej i centralnej części województwa mazowieckiego, w województwie podlaskim i północnej części województwa lubelskiego ostrzeżenia wygasną w piątek o godzinie 22. W pozostałej części kraju alarmy są ważne do godziny 22 w sobotę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

IMGW ostrzega także przed silnym wiatrem. Żółte alarmy obowiązują w województwie pomorskim, w powiatach: nowodworskim, Gdańsk, Gdynia, Sopot, puckim, wejherowskim, lęborskim.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru z północnego zachodu i północy o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach - do 80 km/h. Najsilniejszy wiatr prognozowany jest w nocy z soboty na niedzielę.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 12 w sobotę do godziny 16 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.