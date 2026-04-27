Prognoza Kolejna noc z przymrozkami. IMGW ostrzega Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy wydano w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim ;

kujawsko-pomorskim ;

łódzkim ;

świętokrzyskim ;

lubelskim ;

podkarpackim ;

małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, suskim;

śląskim , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim;

dolnośląskim , w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, Jelenia Góra, karkonoskim, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim;

lubuskim, w powiatach: świebodzińskim, słubickim, sulęcińskim, międzyrzeckim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim.

W wymienionych regionach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -2 stopni Celsjusza, lokalnie do -4 st. C, przy gruncie do -6 st. C.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 22 w poniedziałek do godziny 7 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Wiosenne przymrozki w Polsce Źródło: Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP