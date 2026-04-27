Kolejna noc z przymrozkami. IMGW ostrzega
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
Żółte alarmy wydano w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim;
- kujawsko-pomorskim;
- łódzkim;
- świętokrzyskim;
- lubelskim;
- podkarpackim;
- małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, suskim;
- śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim;
- dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, Jelenia Góra, karkonoskim, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim;
- lubuskim, w powiatach: świebodzińskim, słubickim, sulęcińskim, międzyrzeckim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim.
W wymienionych regionach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -2 stopni Celsjusza, lokalnie do -4 st. C, przy gruncie do -6 st. C.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 22 w poniedziałek do godziny 7 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
