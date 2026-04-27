Kolejna noc z przymrozkami. IMGW ostrzega

Zimno, mróz, przymrozek, noc
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami. Żółtymi alarmami został objęty niemal cały kraj. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • łódzkim;
  • świętokrzyskim;
  • lubelskim;
  • podkarpackim;
  • małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim, suskim;
  • śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, Jelenia Góra, karkonoskim, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim;
  • lubuskim, w powiatach: świebodzińskim, słubickim, sulęcińskim, międzyrzeckim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim.

W wymienionych regionach prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -2 stopni Celsjusza, lokalnie do -4 st. C, przy gruncie do -6 st. C.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 22 w poniedziałek do godziny 7 we wtorek.

Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Franciszek Wajdzik
Czytaj także:
Majówka, grill
Pogoda na majówkę. Sprawdź, co nas czeka
Prognoza
Radioteleskopy obserwatorium ALMA na pustyni Atakama
Są tam największe teleskopy. Już wkrótce mogą mieć problemy
Świat
Zniszczony dom po przejściu tornada w Teksasie
Dwie osoby nie żyją. Wiele rodzin zostało bez dachu nad głową
Świat
Piorun, drzewo
Burze przetoczyły się przez kraj. Nie żyje kilkanaście osób
Świat
Do trzęsienia ziemi doszło w prefekturze Hokkaido na północy Japonii
Japonia. Kolejne trzęsienie w przeciągu kilku dni
Świat
Przymrozek
Mroźny poranek w Polsce. Gdzie było najzimniej
Polska
Pochmurno, rozpogodzenia
Słońce będzie przebijać się przez chmury
Prognoza
Bóbr pływa w Morskim Oku
Po raz pierwszy udało się go nagrać w Tatrach
Polska
Noc, przymrozki
Nocą prawie cała Polska na minusie
Prognoza
Wichury w Polsce
Uszkodzone dachy, powalone drzewa. Ponad dwa tysiące interwencji
Polska
Japonia
1400 strażaków, 100 żołnierzy. Walczą z ogniem, czekają na deszcz
Świat
Burza chmury pogoda
Gdzie jest burza? Błyska się i pada
Polska
Trzęsienie ziemi w Norwegii w okolicach Oslo
"Nie sądziłam, że doświadczymy tutaj czegoś takiego"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniesie majówka
Prognoza
imageTitle
Sypnęło śniegiem. Wasze zdjęcia i nagrania
Polska
Małe zachmurzenie, mało chmur, chmury
Zdradliwe błękitne niebo. "Proszę nie wierzyć temu, co widzicie przez okno"
Prognoza
Silny wiatr, wichury
"Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz"
Polska
Przymrozek
IMGW ostrzega przed przymrozkami
Prognoza
Deszcz, chłodno, parasol
Czeka nas chłodny dzień z przelotnymi opadami
Polska
Indie zmagają się z ekstremalnym upałem
Ponad 45 stopni Celsjusza na termometrach. Upał rozlewa się po kraju
Świat
Opady deszczu ze śniegiem w nocy
W nocy może spaść śnieg z deszczem
Polska
Pożar na północy Japonii
Ewakuowano jedną trzecią populacji miasta. Trwa walka z pożarami
Świat
Prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wys. 1,5 km
Idzie zimno. A co z majówką?
Polska
Ochłodzenie
Uderzenie zimna spod bieguna. Co pokazuje prognoza pogody
Polska
Pożary w USA
"Nie ma sposobu, by zatrzymać ten pożar"
Świat
Kazimierz Dolny - Jesteśmy stąd
Malownicze miasto nad Wisłą. Powstało na opokach, marglach i wapieniach
Polska
Niedźwiedź brunatny
Ekspertka: niedźwiedź nie dąży do konfrontacji
Polska
Wiatr, pogoda, wietrznie
Silny wiatr obniży temperaturę odczuwalną
Prognoza
Uczestnicy eksperymentu SOLIS100
Sześć osób spędzi 100 dni w izolacji. Jedną z nich jest Polka
Nauka
Przymrozek, noc
Noc chłodna i wietrzna. Co przyniesie sobota
Prognoza
