Prognoza Burze w Polsce. Ostrzeżenia IMGW. Czerwone alarmy w kolejnych regionach Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia i drugiego.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze

Alarmy trzeciego stopnia przed burzami wydano w województwach:

małopolskim , w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, Kraków, krakowskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz;

śląskim , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;

świętokrzyskim, w powiatach: opatowskim, sandomierskim, staszowskim, buskim.

W powyższych regionach prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 60 l/mkw., lokalnie 90-100 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenia ważne będą do godz. 20-21 w poniedziałek.

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Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Alarmy drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

lubelskim , w powiatach południowych i wschodnich;

podkarpackim .

świętokrzyskim , w powiatach południowych;

małopolskim, poza powiatami objętymi ostrzeżenia trzeciego stopnia.

Prognozowane są tutaj burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie może padać grad.

Większość alarmów utrzyma się do godz. 20 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.