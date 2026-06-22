Burze w Polsce. Ostrzeżenia IMGW. Czerwone alarmy w kolejnych regionach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia i drugiego.
Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze
Alarmy trzeciego stopnia przed burzami wydano w województwach:
- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, Kraków, krakowskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz;
- śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;
- świętokrzyskim, w powiatach: opatowskim, sandomierskim, staszowskim, buskim.
W powyższych regionach prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 60 l/mkw., lokalnie 90-100 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami może spaść grad.
Ostrzeżenia ważne będą do godz. 20-21 w poniedziałek.
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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze
Alarmy drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:
- lubelskim, w powiatach południowych i wschodnich;
- podkarpackim.
- świętokrzyskim, w powiatach południowych;
- małopolskim, poza powiatami objętymi ostrzeżenia trzeciego stopnia.
Prognozowane są tutaj burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie może padać grad.
Większość alarmów utrzyma się do godz. 20 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia
Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.