Prognoza Ostrzeżenia IMGW. Wydano najwyższy stopień alarmów Oprac. Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia i drugiego.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze

Alarmy trzeciego stopnia wydano w województwie małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, myślenickim.

W powyższym regionie prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 60 l/mkw., lokalnie 90 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenia ważne będą do godz. 20 w poniedziałek.

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Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Alarmy drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

podlaskim , w powiatach: hajnowskim, bielskim, siemiatyckim;

łódzkim , na południu i wschodzie województwa;

mazowieckim , poza powiatami północnymi i północno-zachodnimi;

lubelskim ;

świętokrzyskim ;

śląskim ;

małopolskim , poza powiatami objętymi ostrzeżenia trzeciego stopnia;

podkarpackim.

Prognozowane są tutaj burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie może padać grad.

Większość alarmów utrzyma się do godz. 18-20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Pomarańczowe ostrzeżenia przed upałem są w mocy w województwach:

lubelskim , w powiatach: hrubieszowskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, biłgorajskim;

podkarpackim, w powiatach: niżańskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, leżajskim, przeworskim, lubaczowskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl, brzozowskim.

Prognozowana temperatura maksymalna w dzień osiągnie tutaj do 30 stopni Celsjusza. W nocy słupki rtęci wskażą od 17 do 19 st. C. Ostrzeżenia są w mocy do godz. 16 w poniedziałek.

Jak radzić sobie z upałem? Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.