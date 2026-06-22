Ostrzeżenia IMGW. Wydano najwyższy stopień alarmów
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia i drugiego.
Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - burze
Alarmy trzeciego stopnia wydano w województwie małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, myślenickim.
W powyższym regionie prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 60 l/mkw., lokalnie 90 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami może spaść grad.
Ostrzeżenia ważne będą do godz. 20 w poniedziałek.
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Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze
Alarmy drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:
- podlaskim, w powiatach: hajnowskim, bielskim, siemiatyckim;
- łódzkim, na południu i wschodzie województwa;
- mazowieckim, poza powiatami północnymi i północno-zachodnimi;
- lubelskim;
- świętokrzyskim;
- śląskim;
- małopolskim, poza powiatami objętymi ostrzeżenia trzeciego stopnia;
- podkarpackim.
Prognozowane są tutaj burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie może padać grad.
Większość alarmów utrzyma się do godz. 18-20 w poniedziałek.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał
Pomarańczowe ostrzeżenia przed upałem są w mocy w województwach:
- lubelskim, w powiatach: hrubieszowskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, biłgorajskim;
- podkarpackim, w powiatach: niżańskim, rzeszowskim, Rzeszów, łańcuckim, leżajskim, przeworskim, lubaczowskim, jarosławskim, przemyskim, Przemyśl, brzozowskim.
Prognozowana temperatura maksymalna w dzień osiągnie tutaj do 30 stopni Celsjusza. W nocy słupki rtęci wskażą od 17 do 19 st. C. Ostrzeżenia są w mocy do godz. 16 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia
Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.