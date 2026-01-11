Niebezpieczna noc. Gdzie zima najbardziej da się we znaki

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Pomarańczowe alarmy obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: kamieńskim, Świnoujście, polickim, Szczecin, goleniowskim, stargardzkim, choszczeńskim, myśliborskim, gryfińskim;

lubuskim , w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, sulęcińskim, międzyrzeckim, świebodzińskim, zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, wschowskim;

wielkopolskim , w powiatach: krotoszyńskim, gostyńskim, rawickim, leszczyńskim, Leszno, kościańskim, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, międzychodzkim;

dolnośląskim, w powiatach milickim i górowskim.

W wymienionych powiatach wystąpią słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 16 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi wydano dla województw:

lubuskiego , poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia;

dolnośląskiego , poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia;

opolskiego, w powiatach: namysłowskim, opolskim, Opole, brzeskim, nyskim, prudnickim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, strzeleckim, krapkowickim.

W tych miejscach pojawią się słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. W województwie lubuskim oraz w zachodniej, północnej i centralnej części województwa dolnośląskiego największe natężenie opadów spodziewane jest między 2 a 7 w e wtorek, a na wschodzie województwa dolnośląskiego i w województwie opolskim - między 7 a 10 we wtorek.

W województwie lubuskim oraz w zachodniej, północnej i centralnej części województwa dolnośląskiego ostrzeżenia będą w mocy do godziny 13 we wtorek, a na pozostałym obszarze - do godz. 16 we wtorek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

IMGW ostrzega również przed intensywnymi opadami śniegu. Spodziewane są one w województwach:

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, myślenickim, tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.

Prognozowane są tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, miejscami powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 centymetrów.

W województwie śląskim oraz zachodniej i środkowej części województwa małopolskiego alarmy są ważne w godzinach 4-13 we wtorek, przy czym najsilniejsze opady spodziewane są w godz. 6-10. W południowo-wschodniej części województwa małopolskiego ostrzeżenia będą ważne w godz. 7-16 we wtorek, a najwięcej śniegu ma spaść w godz. 9-13.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

Synoptycy wydali także żółte alarmy przed silnym mrozem w województwach:

warmińsko-mazurskim , w powiatach: kętrzyńskim, węgorzewskim, gołdapskim, oleskim, ełckim, piskim, mrągowskim, giżyckim;

podlaskim ;

mazowieckim , w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim, mińskim, łosickim, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, kozienickim, zwoleńskim, lipskim, radomskim, Radom, szydłowieckim, przysuskim, białobrzeskim;

lubelskim ,

świętokrzyskim ;

podkarpackim ;

małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz.

W nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę prognozuje się tutaj temperaturę minimalną od -18 do -15 st. W województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i wschodniej części województwa mazowieckiego lokalnie mogą być nawet -22 st., a w dzień słupki rtęci pokażą maksymalnie od -10 do -7 st., lokalnie -12 st. Poza tym powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę.

W południowej części województwa mazowieckiego oraz województwach świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim alarmy będą w mocy do godziny 9 w środę, a na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem - do godz. 9 w czwartek.

