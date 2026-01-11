Logo TVN24
Prognoza

Niebezpieczna noc. Gdzie zima najbardziej da się we znaki

Oblodzenie i opady marznące w nocy
Prognoza pogody na noc
IMGW ostrzega przed groźną zimową pogodą. W nocy i nad ranem zagrożenie będą stanowić opady marznące, intensywne opady śniegu oraz silny mróz. Sprawdź, gdzie uważać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Pomarańczowe alarmy obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: kamieńskim, Świnoujście, polickim, Szczecin, goleniowskim, stargardzkim, choszczeńskim, myśliborskim, gryfińskim;
  • lubuskim, w powiatach: strzelecko-drezdeneckim, gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, sulęcińskim, międzyrzeckim, świebodzińskim, zielonogórskim, Zielona Góra, nowosolskim, wschowskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: krotoszyńskim, gostyńskim, rawickim, leszczyńskim, Leszno, kościańskim, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, międzychodzkim;
  • dolnośląskim, w powiatach milickim i górowskim.

W wymienionych powiatach wystąpią słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 16 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed opadami marznącymi, silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Żółte alarmy przed opadami marznącymi wydano dla województw:

  • lubuskiego, poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia;
  • dolnośląskiego, poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia;
  • opolskiego, w powiatach: namysłowskim, opolskim, Opole, brzeskim, nyskim, prudnickim, głubczyckim, kędzierzyńsko-kozielskim, strzeleckim, krapkowickim.

W tych miejscach pojawią się słabe marznące opady deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. W województwie lubuskim oraz w zachodniej, północnej i centralnej części województwa dolnośląskiego największe natężenie opadów spodziewane jest między 2 a 7 w e wtorek, a na wschodzie województwa dolnośląskiego i w województwie opolskim - między 7 a 10 we wtorek.

W województwie lubuskim oraz w zachodniej, północnej i centralnej części województwa dolnośląskiego ostrzeżenia będą w mocy do godziny 13 we wtorek, a na pozostałym obszarze - do godz. 16 we wtorek.

Zagrożenia zimowe
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

IMGW ostrzega również przed intensywnymi opadami śniegu. Spodziewane są one w województwach:

  • śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: wadowickim, suskim, myślenickim, tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.

Prognozowane są tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, miejscami powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 centymetrów.

W województwie śląskim oraz zachodniej i środkowej części województwa małopolskiego alarmy są ważne w godzinach 4-13 we wtorek, przy czym najsilniejsze opady spodziewane są w godz. 6-10. W południowo-wschodniej części województwa małopolskiego ostrzeżenia będą ważne w godz. 7-16 we wtorek, a najwięcej śniegu ma spaść w godz. 9-13.

Ociepli się. Jak bardzo?
Ociepli się. Jak bardzo?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

Synoptycy wydali także żółte alarmy przed silnym mrozem w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: kętrzyńskim, węgorzewskim, gołdapskim, oleskim, ełckim, piskim, mrągowskim, giżyckim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim, mińskim, łosickim, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, kozienickim, zwoleńskim, lipskim, radomskim, Radom, szydłowieckim, przysuskim, białobrzeskim;
  • lubelskim,
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim;
  • małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim, gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz.

W nocy z poniedziałku na wtorek i z wtorku na środę prognozuje się tutaj temperaturę minimalną od -18 do -15 st. W województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i wschodniej części województwa mazowieckiego lokalnie mogą być nawet -22 st., a w dzień słupki rtęci pokażą maksymalnie od -10 do -7 st., lokalnie -12 st. Poza tym powieje wiatr o średniej prędkości od 5 do 15 kilometrów na godzinę.

W południowej części województwa mazowieckiego oraz województwach świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim alarmy będą w mocy do godziny 9 w środę, a na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem - do godz. 9 w czwartek.

Hipotermia
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

