Ostrzeżenia IMGW. Tam śnieg będzie sypać cały dzień

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Alarmy drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu zostały ogłoszone w województwach:

pomorskim ;

zachodniopomorskim , w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, szczecineckim, białogardzkim;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg;

śląskim , w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim;

małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim.

Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20-30 centymetrów, lokalnie do około 50 cm.

Na Pomorzu alarmy będą w mocy do godziny 15 w poniedziałek, w woj. warmińsko-mazurskim do godz. 12 w poniedziałek, w woj. śląskim - do godz. 7 w poniedziałek, a w woj. małopolskim - do poniedziałku do godz. 10.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Alarmy drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: Słupsk, słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim;

zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, kołobrzeskim.

Spodziewane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych. Najsilniejszy wiatr wystąpi w strefie wybrzeża.

Alarmy będą ważne do godz. 22 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: kołobrzeskim, gryfickim, drawskim, łobeskim, wałeckim, świdwińskim;

wielkopolskim , w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, toruńskim, Toruń, chełmińskim, bydgoskim, Bydgoszcz, nakielskim, brodnickim, rypińskim, lipnowskim, włocławskim, Włocławek;

łódzkim , w powiatach: kutnowskim, łowickim, skierniewickim, Skierniewice, rawskim, tomaszowskim, brzezińskim, łódzkim wschodnim, Łódź, zgierskim, łęczyckim, opoczyńskim;

mazowieckim , w powiatach zachodnich i południowych;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: braniewskim, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim;

dolnośląskim , w powiatach: karkonoskim, Jelenia Góra;

małopolskim , w powiatach: oświęcimskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W tych powiatach prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm, miejscami - do 25 cm, a w górach - do 30 cm.

Na Kujawach alarmy będą w mocy do niedzieli do godziny 15, na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce - do godz. 12 w niedzielę, w woj. warmińsko-mazurskim do godz. 12 w poniedziałek, w woj. dolnośląskim - do niedzieli do godz. 14, w woj. łódzkim i mazowieckim - do poniedziałku do północy, w woj. małopolskim - do poniedziałku do godz. 10, zaś w woj. podkarpackim do poniedziałku do godz. 15.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Żółte alarmy obowiązują w województwach:

pomorskim , wszędzie poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;

zachodniopomorskim , w powiatach: świdwińskim, szczecineckim, białogardzkim;

wielkopolskim , poza powiatami zachodnimi;

kujawsko-pomorskim , poza powiatami wschodnimi;

łódzkim , w powiatach: poddębickim, zduńskowolskim, sieradzkim, łaskim, pabianickim, wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, bełchatowskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim;

świętokrzyskim ;

dolnośląskim , w powiatach południowych oraz oleśnickim i wałeckim;

opolskim , poza powiatem brzeskim;

śląskim ;

małopolskim ;

podkarpackim.

W tych miejscach spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z północy, zachodu lub północnego zachodu.

Na Pomorzu Zachodnim alarmy będą obowiązywać do niedzieli do godz. 14, na Pomorzu Gdańskim - do niedzieli do godz. 22, w północnej Wielkopolsce oraz środkowej i północnej części województwa kujawsko-pomorskiego - do niedzieli do godz. 20, na Dolnym Śląsku - do niedzieli do godz. 16, w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego, środkowej i południowej części województwa wielkopolskiego, województwach: łódzkim, opolskim, śląskim, świętokrzyskim i małopolskim - do północy w poniedziałek, a w województwie podkarpackim - od godz. 12 w niedzielę do godz. 12 w poniedziałek.

Niebezpieczny lód Źródło: Mateusz Krymski/PAP

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

Synoptycy wydali żółte alarmy przed silnym mrozem w województwie dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra.

Synoptycy prognozują miejscami temperaturę minimalną w nocy od -13 do nawet -20 stopni Celsjusza. W części Polski w dzień temperatura maksymalna nie przekroczy -8 lub nawet -10 st. C.

Alarmy wygasną o godz. 9 w niedzielę.

Hipotermia Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach: zachodniopomorskim i pomorskim, w powiatach nadmorskich.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych. Najsilniejsze podmuchy spodziewane są w strefie wybrzeża.

W powiatach Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, brzeskim, koszalińskim i Koszalin alarmy będą w mocy do godz. 14 w niedzielę, a w pozostałych powiatach objętych ostrzeżeniem - do godz. 22 w niedzielę.

Zagrożenia zimowe Źródło: RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.