Alarmy drugiego stopnia. Może dosypać nawet pół metra śniegu

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Alarmy drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu zostały ogłoszone w województwach:

pomorskim ;

zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, szczecineckim, białogardzkim.

Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 do 30 centymetrów, lokalnie do około 50 cm.

Alarmy będą w mocy od godziny 15 w sobotę do godz. 15 w niedzielę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Alarmy drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: Słupsk, słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim;

zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin.

Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych. Najsilniejszy wiatr wystąpi w strefie wybrzeża.

Alarmy będą w mocy od soboty od godz. 14 do niedzieli do godz. 22.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: kołobrzeskim, gryfickim, drawskim, łobeskim, wałeckim, świdwińskim;

kujawsko-pomorskim, w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, toruńskim, Toruń, chełmińskim, bydgoskim, Bydgoszcz, nakielskim.

Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 20 cm.

Alarmy będą w mocy od soboty od godz. 15 do niedzieli do godz. 15.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Żółte alarmy obowiązują w województwach:

pomorskim , wszędzie poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;

zachodniopomorskim, w powiatach: świdwińskim, szczecineckim, białogardzkim, kołobrzeskim.

Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych.

Na Pomorzu Zachodnim alarmy będą w mocy od soboty od godz. 14 do niedzieli do godz. 14, a na Pomorzu Gdańskim - od soboty od godz. 14 do niedzieli do godz. 22.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

Synoptycy wydali żółte alarmy przed silnym mrozem w województwach:

małopolskim , w jego północno-wschodniej, południowej i wschodniej części;

podkarpackim ;

świętokrzyskim ;

lubelskim ;

mazowieckim;

łódzkim;

wielkopolskim , w jego wschodniej i południowo-wschodniej części;

kujawsko-pomorskim ;

pomorskim , poza powiatami północnymi i zachodnimi;

warmińsko-mazurskim , poza powiatami północno-wschodnimi;

podlaskim, poza powiatami sejneńskim i suwalskim.

Na tych obszarach synoptycy prognozują miejscami temperaturę minimalną w nocy od -13 do nawet -20 stopni Celsjusza. W części Polski w dzień temperatura maksymalna nie przekroczy -8 lub nawet -10 st. C.

W większości rejonów alarmy wygasną w sobotę o godzinie 9, z wyjątkiem południowej i południowo-wschodniej Polski, gdzie będą ważne do godz. 9 w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach: zachodniopomorskim i pomorskim, w powiatach nadmorskich.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych. Najsilniejsze podmuchy spodziewane są w strefie wybrzeża.

Alarmy pozostaną w mocy od soboty od godz. 14 do niedzieli do godz. 14. W powiatach objętych alarmami drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami wygasną o godz. 22 tego samego dnia.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

