Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Alarmy drugiego stopnia. Może dosypać nawet pół metra śniegu

zima snieg AdobeStock_251825475
Pogoda w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W części kraju obowiązują alarmy drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, mogą również występować zamiecie. W mocy pozostają także ostrzeżenia przed silnym mrozem.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Alarmy drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu zostały ogłoszone w województwach:

  • pomorskim;
  • zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, szczecineckim, białogardzkim.

Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 do 30 centymetrów, lokalnie do około 50 cm.

Alarmy będą w mocy od godziny 15 w sobotę do godz. 15 w niedzielę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Alarmy drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami obowiązują w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: Słupsk, słupskim, lęborskim, wejherowskim, puckim;
  • zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin.

Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych. Najsilniejszy wiatr wystąpi w strefie wybrzeża.

Alarmy będą w mocy od soboty od godz. 14 do niedzieli do godz. 22.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - intensywne opady śniegu

Ostrzeżenia obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: kołobrzeskim, gryfickim, drawskim, łobeskim, wałeckim, świdwińskim;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, toruńskim, Toruń, chełmińskim, bydgoskim, Bydgoszcz, nakielskim.

Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 20 cm.

Alarmy będą w mocy od soboty od godz. 15 do niedzieli do godz. 15.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - zawieje i zamiecie śnieżne

Żółte alarmy obowiązują w województwach:

  • pomorskim, wszędzie poza powiatami objętymi alarmami wyższego stopnia;
  • zachodniopomorskim, w powiatach: świdwińskim, szczecineckim, białogardzkim, kołobrzeskim.

Prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych.

Na Pomorzu Zachodnim alarmy będą w mocy od soboty od godz. 14 do niedzieli do godz. 14, a na Pomorzu Gdańskim - od soboty od godz. 14 do niedzieli do godz. 22.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny mróz

Synoptycy wydali żółte alarmy przed silnym mrozem w województwach:

  • małopolskim, w jego północno-wschodniej, południowej i wschodniej części;
  • podkarpackim;
  • świętokrzyskim;
  • lubelskim;
  • mazowieckim;
  • łódzkim;
  • wielkopolskim, w jego wschodniej i południowo-wschodniej części;
  • kujawsko-pomorskim;
  • pomorskim, poza powiatami północnymi i zachodnimi;
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami północno-wschodnimi;
  • podlaskim, poza powiatami sejneńskim i suwalskim.

Na tych obszarach synoptycy prognozują miejscami temperaturę minimalną w nocy od -13 do nawet -20 stopni Celsjusza. W części Polski w dzień temperatura maksymalna nie przekroczy -8 lub nawet -10 st. C.

W większości rejonów alarmy wygasną w sobotę o godzinie 9, z wyjątkiem południowej i południowo-wschodniej Polski, gdzie będą ważne do godz. 9 w niedzielę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - silny wiatr

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach: zachodniopomorskim i pomorskim, w powiatach nadmorskich.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych. Najsilniejsze podmuchy spodziewane są w strefie wybrzeża.

Alarmy pozostaną w mocy od soboty od godz. 14 do niedzieli do godz. 14. W powiatach objętych alarmami drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami wygasną o godz. 22 tego samego dnia.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Hipotermia
Hipotermia
Źródło: Maria Samczuk , Adam Ziemienowicz/PAP

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: 251825475

Udostępnij:
TAGI:
ZimaIMGW
Czytaj także:
Śnieg, zima, las
Miejscami popada śnieg
Skutki burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Goretti w Wielkiej Brytanii i Francji. Problemy z transportem i prądem
Świat
Powodzie w obwodzie Fier w Albanii
"To już trzeci raz, gdy doświadczamy takiej sytuacji"
Świat
Pożary w Australii
"Wszystko, co mieliśmy, przepadło"
Świat
Noc, mróz
Uwaga, nocą na termometrach nawet -20 stopni
Śnieżyca, droga
Nadciągają śnieżyce. Ile śniegu spadnie, gdzie będzie najgorzej
Burza śnieżna Elli w Niemczech
Burza śnieżna w Niemczech. Brakuje soli drogowej
Świat
Będzie pogodnie
Prognoza na zimę i początek wiosny. Ten miesiąc ma być inny niż zwykle
Zerwany przez wiatr dach w gminie Dilovası
Wiatr tak silny, że zrywał dachy i łamał drzewa
Świat
Rysie z Białowieskiego Parku Narodowego
"Tak wygląda przyroda, kiedy dostaje przestrzeń i spokój". Nagranie
Polska
Zawalony dach przedsiębiorstwa transportowego w Tilburgu
Od śniegu zapadają się dachy
Świat
Do zdarzenia doszło w szkolnym pomieszczeniu
Przedszkola i szkoły zawiesiły zajęcia
TVN24
Zimno, Gajnik (Dolnośląskie)
Poniżej -20 stopni. Pokazujecie, jak zimno jest u was
Polska
Smog
Alert RCB. Tam powietrze może być niezdrowe
Smog
Zima, śnieg, mróz, sople
Mróz mocno trzyma. Kiedy napływ "południowego ciepła"?
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
Pierwsza taka decyzja w historii ISS
Nauka
Śnieg
Mocno sypnie śniegiem. Pogoda na dziś
autobus
Zamknięte szkoły, domy bez prądu. Śnieg sparaliżował Rumunię
Świat
Śnieg noc
Przed nami noc z przenikliwym mrozem
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
Polska
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
W weekend "powtórzy się efekt jeziora"
Mróz
Idą "noce na trzy psy". Polska może być jak rosyjska Arktyka
Arleta Unton-Pyziołek
Laponia
-41,5 stopnia po raz pierwszy tej zimy
Świat
Lodołamacze we Włocławku
Polskie rzeki zamarzają. Służby szykują lodołamacze
Polska
Zima, mróz, śnieg
Globalne ocieplenie nie oznacza, że nie będzie zimy
Polska
Śnieg, potok
"Jedna premia nie jest w stanie wyzerować długu"
Polska
Opady śniegu w Polsce
Radar opadów śniegu. Gdzie go dosypie
Lód, mróz
Kilkadziesiąt stopni na minusie. Tu było najzimniej
Polska
Mróz, zimno
Lodowato w całym kraju. Pogoda na dziś
Kosowo, powódź
Z zalanego domu ewakuowano rodzinę. "Udało nam się uciec i przeżyć"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom