Ostrzeżenia IMGW w 13 województwach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- pomorskim, w powiatach: Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim, kartuskim, kościerskim, chojnickim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim, w powiatach: łomżyńskim, Łomża, kolneńskim, grajewskim, augustowskim, suwalskim, Suwałki, sejneńskim;
- kujawsko-pomorskim;
- mazowieckim, w powiatach: sochaczewskim, gostynińskim, płockim, Płock, płońskim, sierpeckim, żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka;
- wielkopolskim, poza powiatami zachodnimi i północno-zachodnimi;
- łódzkim;
- dolnośląskim, poza powiatami zachodnimi i północno-zachodnimi;
- opolskim;
- śląskim, poza powiatami południowymi;
- świętokrzyskim;
- małopolskim, w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim, krakowskim, Kraków, miechowskim, proszowickim, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim;
- podkarpackim, w powiatach: mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim;
W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie będą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 20 w poniedziałek do godz. 10 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: kp,jzb/dd
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock