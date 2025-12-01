Ostrzeżenia IMGW w 13 województwach

Prognoza na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim, kartuskim, kościerskim, chojnickim;

warmińsko-mazurskim;

podlaskim , w powiatach: łomżyńskim, Łomża, kolneńskim, grajewskim, augustowskim, suwalskim, Suwałki, sejneńskim;

kujawsko-pomorskim;

mazowieckim , w powiatach: sochaczewskim, gostynińskim, płockim, Płock, płońskim, sierpeckim, żuromińskim, mławskim, ciechanowskim, przasnyskim, makowskim, ostrołęckim, Ostrołęka;

wielkopolskim , poza powiatami zachodnimi i północno-zachodnimi;

łódzkim ;

dolnośląskim , poza powiatami zachodnimi i północno-zachodnimi;

opolskim ;

śląskim , poza powiatami południowymi;

świętokrzyskim ;

małopolskim , w powiatach: oświęcimskim, chrzanowskim, olkuskim, krakowskim, Kraków, miechowskim, proszowickim, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim;

podkarpackim, w powiatach: mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim;

W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie będą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 20 w poniedziałek do godz. 10 we wtorek.

Meteo 3 Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła Źródło: Małgorzata Latos/PAP