Najpierw przymrozki, później burze. Ostrzeżenia IMGW i prognoza zagrożeń na kolejne dni

|
Burza
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Tej nocy w wielu województwach należy spodziewać się lekkich spadków temperatury poniżej zera. Obowiązują alarmy pierwszego stopnia, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Kolejne dni zapowiadają się z ryzykiem wystąpienia burz.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Alarmy przed przymrozkami wydano w województwach:

  • zachodniopomorskim (poza powiatami na zachodzie regionu);
  • wielkopolskim (na północy regionu);
  • pomorskim (poza Trójmiastem);
  • kujawsko-pomorskim (na północy regionu);
  • warmińsko-mazurskim (poza Olsztynem i kilkoma powiatami na południu);
  • podlaskim,
  • mazowieckim (na wschodzie regionu);
  • lubelskim (poza powiatami na zachodzie województwa);
  • podkarpackim i małopolskim (na południu regionu);
  • dolnośląskim (w powiatach podgórskich).

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -2 st. C. Takich wartości należy spodziewać się między godziną 1 a 7 w sobotę.

Źródło: IMGW
Blisko 30 stopni. Nad Polską największa anomalia w skali Europy
Prognoza zagrożeń na poniedziałek. Powrót burz

W kolejnych dniach przymrozki mogą pojawić się w sobotę. Zjawisko to spodziewane jest już jednak tylko w powiatach tatrzańskim i nowotarskim w woj. małopolskim oraz bieszczadzkim i leskim w woj. podkarpackim.

Na niedzielę nie są prognozowane żadne zagrożenia ze strony pogody. Te jednak mają wrócić w poniedziałek. W woj. zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz części zachodniej woj. warmińsko-mazurskiego mają pojawić się burze.

Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek. Powrót burz

We wtorek burzowo może zrobić się w woj. warmińsko-mazurskim.

Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW

Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
