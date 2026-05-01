Najpierw przymrozki, później burze. Ostrzeżenia IMGW i prognoza zagrożeń na kolejne dni
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
Alarmy przed przymrozkami wydano w województwach:
- zachodniopomorskim (poza powiatami na zachodzie regionu);
- wielkopolskim (na północy regionu);
- pomorskim (poza Trójmiastem);
- kujawsko-pomorskim (na północy regionu);
- warmińsko-mazurskim (poza Olsztynem i kilkoma powiatami na południu);
- podlaskim,
- mazowieckim (na wschodzie regionu);
- lubelskim (poza powiatami na zachodzie województwa);
- podkarpackim i małopolskim (na południu regionu);
- dolnośląskim (w powiatach podgórskich).
Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -2 st. C. Takich wartości należy spodziewać się między godziną 1 a 7 w sobotę.
Prognoza zagrożeń na poniedziałek. Powrót burz
W kolejnych dniach przymrozki mogą pojawić się w sobotę. Zjawisko to spodziewane jest już jednak tylko w powiatach tatrzańskim i nowotarskim w woj. małopolskim oraz bieszczadzkim i leskim w woj. podkarpackim.
Na niedzielę nie są prognozowane żadne zagrożenia ze strony pogody. Te jednak mają wrócić w poniedziałek. W woj. zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz części zachodniej woj. warmińsko-mazurskiego mają pojawić się burze.
Prognoza zagrożeń na wtorek. Powrót burz
We wtorek burzowo może zrobić się w woj. warmińsko-mazurskim.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Źródło: IMGW
