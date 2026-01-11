Zagrożenie cofką i zlodzeniem. IMGW ostrzega

Arleta Unton-Pyziołek o sytuacji barycznej nad Europą Źródło: TVN24

Jak przekazał w sobotę wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, stany wody w dolnym odcinku Odry zaczęły rosnąć. Przyczyną tego zjawiska jest występowania zjawiska cofki oraz sytuacja lodowa na rzece.

Ostrzeżenia hydrologiczne

Pomarańczowe alarmy przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych zostały wydane wzdłuż całego wybrzeża Bałtyku i Zatoki Gdańskiej, na Zalewie Szczecińskim i odcinku Odry od Gryfina do ujścia, na Martwej Wiśle, w zlewni Nysy Kłodzkiej ze Ścinawką oraz w zlewni Wla. Alarmy na Bałtyku i Nysie Kłodzkiej wygasną w niedzielę, a w pozostałych miejscach - w poniedziałek.

Żółte alarmy obowiązują natomiast na dolnej Odrze od ujścia Warty do Gryfina, Warcie od Widawki do zbiornika Jeziorsko, Bzurze i Wiśle od Dęblina do zbiornika Włocławek. Alarmy wygasną w poniedziałek.

Ostrzeżenia hydrologiczne Źródło: IMGW

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody