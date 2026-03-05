Czerwone miejsca na mapie. Sytuacja na rzekach

Pogoda na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy hydrologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia

Alarmy trzeciego, najwyższego stopnia obowiązują na terenie województwa mazowieckiego (dotyczą zlewni Wkry do ujścia Łydyni) i warmińsko-mazurskiego (dotyczą zlewni rzeki Guber).

W związku z dalszym spływem wód roztopowych, w zlewniach górnej Wkry i Gubra spodziewane są wahania stanu wody w strefie wody wysokiej, przy przekroczonych stanach alarmowych na Mławce w Szreńsku, na Wkrze w Trzcińcu i na Gubrze w Prośnie. Alarmy ważne będą do godziny 10 w czwartek.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

Pomarańczowe alarmy obowiązuj na terenie województwach:

pomorskiego (dotyczą zlewni Martwej Wisły);

kujawsko-pomorskiego (dotyczą zlewni Osy, Drwęcy od Rypienicy do ujścia i od Welu do Rypienicy);

mazowieckiego (dotyczą zlewni Bugu i rzeki Omulew);

warmińsko-mazurskiego (dotyczą Pasłęki od Wałszy do ujścia).

W związku ze spływem wód roztopowych i opadowo-roztopowych prognozowane są wzrosty poziomów wody w strefie wody wysokiej. Lokalnie przewiduje się wahania powyżej stanu alarmowego, a także powyżej stanu ostrzegawczego. Ponadto spływająca pokrywa lodowa może miejscowo powodować utrudnienia spływu wody. Ostrzeżenia ważne będą do godziny 12 w piątek.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano w województwach:

warmińsko-mazurskim (dotyczą zlewni: Górnej Łyny, Dolnej Łyny, Pisy, Górnego Ełku, Górnej Legi, a także zlewni rzek: Węgorapy, Gołdapy, Szkwy i Rozogi);

podlaskim (dotyczą zlewni: Biebrzy, Niemenu, Supraśli, Narwi);

mazowieckim (dotyczą zlewni Narwi).

W związku z dalszym spływem wód roztopowych, spodziewane są lokalne wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, punktowo z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego. Alarmy ważne będą do godziny 10 w czwartek.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest alarm hydrologiczny trzeciego stopnia

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych, z tendencją wzrostową stanu wody.

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia oznacza zagrożenie umiarkowane. Stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.

