Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego, najwyższego stopnia.

Według danych z godziny 14.50, stany wody powyżej alarmowych zanotowano na ośmiu stacjach hydrologicznych w Polsce. Dwie znajdowały się nad Bałtykiem (Gdańsk-Port Północny, Władysławowo), jedna nad Martwą Wisłą (Gdańsk-Sobieszewo), jedna nad Szkarpawą (Tujsk), jedna nad Zalewem Szczecińskim (Trzebież), jedna nad Zalewem Wiślanym (Osłonka), jedna nad Nogatem (Nowotki) i jedna nad Elblągiem (Elbląg).

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązują wzdłuż całego wybrzeża Bałtyku, w zlewni Zalewu Wiślanego, Martwej Wisły i rzeki Elbląg.

W związku z utrzymującym się sztormem i bardzo silnym wiatrem z sektora północnego, na Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach prognozowane są dalsze wzrosty powyżej stanów alarmowych.

Na Bałtyku i Martwej Wiśle alarmy wygasnąć mają w środę o godz. 9, a w pozostałych zlewniach - o godz. 15 tego samego dnia.

Czym jest alarm hydrologiczny trzeciego stopnia

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych"

Z czego wynika i z czym wiąże się zagrożenie?

Sztormowy wiatr z sektora północnego napędza fale i spiętrza wodę w zatokach oraz ujściach rzek. Mieszkańcy i służby ratunkowe powinni przygotować się do ewakuacji, zabezpieczyć mienie i monitorować komunikaty IMGW. W przeszłości podobne zjawiska powodowały zalania dróg, portów i terenów niskich.