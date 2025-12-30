Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Najwyższy stopień ostrzeżeń. Przekroczone stany alarmowe

Wysokie fale na Bałtyku
Pogoda na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne najwyższego stopnia. Prognozowane są spiętrzenia wody wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Sprawdź, gdzie ma być niebezpiecznie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego i trzeciego (najwyższego) stopnia.

Według danych z godziny 8.40, stany wody powyżej stanu alarmowego zanotowano na sześciu stacjach hydrologicznych w Polsce. Trzy znajdowały się nad Bałtykiem (Gdańsk-Port Północny, Hel, Władysławowo), jedna nad Martwą Wisłą (Gdańsk-Sobieszewo), jedna nad Szkarpawą (Tujsk) i jedna nad Zalewem Szczecińskim (Trzebież). Na wszystkich poziom wody wzrastał.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW trzeciego stopnia

Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązują wzdłuż całego wybrzeża Bałtyku, w zlewni Zalewu Wiślanego, Martwej Wisły i rzeki Elbląg.

W związku z utrzymującym się sztormem i bardzo silnym wiatrem z sektora północnego, na Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach prognozowane są dalsze wzrosty powyżej stanów alarmowych, lokalnie ostrzegawczych.

Na Bałtyku i Martwej Wiśle alarmy wygasnąć mają w środę o godz. 9, a w pozostałych zlewniach - o godz. 15 tego samego dnia.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych obowiązują w województwie zachodniopomorskim, na obszarze Zalewu Szczecińskiego oraz ujściowego odcinka Odry.

W tym miejscu poziom wody może osiągnąć strefę wody wysokiej, przekroczyć stany ostrzegawcze, a lokalnie nawet alarmowe.

Alarmy wygasną w środę o godz. 10.

Ostrzeżenia hydrologiczne
Ostrzeżenia hydrologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest alarm hydrologiczny trzeciego stopnia

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych"

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową stanów wody, z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych".

Z czego wynika i z czym wiąże się zagrożenie?

Sztormowy wiatr z sektora północnego napędza fale i spiętrza wodę w zatokach oraz ujściach rzek. Mieszkańcy i służby ratunkowe powinni przygotować się do ewakuacji, zabezpieczyć mienie i monitorować komunikaty IMGW. W przeszłości podobne zjawiska powodowały zalania dróg, portów i terenów niskich.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
IMGWPolskaMorze Bałtyckieprognoza
Czytaj także:
Zima, Mława
Pokazujecie nam powrót zimy. Zdjęcia i nagrania
Polska
Niedzielne śnieżyce w Polsce
Alert RCB przed zawiejami, zamieciami i silnym wiatrem
Polska
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
Czerwony alarm IMGW. Do 60 centymetrów śniegu
Prognoza
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie
Prognoza
Zima, śnieg, pociąg
Miejscami pojawią się zamiecie śnieżne
Prognoza
Atak zimy w Michigan
Atak zimy w USA. Miejscami spadło 60 centymetrów śniegu
Świat
Żywność ultraprzetworzona
Prawie połowa z nas musi zmienić dietę, jeśli chcemy uratować klimat
Nauka
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Gruba warstwa śniegu przykryje część kraju
Prognoza
Śnieg, śnieżyca, zawieje, zamiecie, zima
"Może sypać tak, że nie będzie widać świata". Efekt jeziora w Polsce
Prognoza
Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie)
Sztormowy wiatr spiętrzy wodę. Tu mogą wystąpić podtopienia
Prognoza
Sylwester, sztuczne ognie
-15 stopni Celsjusza w sylwestrową noc. Co jeszcze mówią prognozy
Prognoza
Ośrodek narciarski, który uwielbiają całe rodziny. Sprawdź, co oferuje Nowa Osada w Wiśle
Ośrodek narciarski, który uwielbiają całe rodziny. Sprawdź, co oferuje Nowa Osada w Wiśle
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Za niektórymi z tych gatunków wyjątkowo udany rok. Inne napotkały spore problemy
Europa straciła pierwszego motyla, ale dziura ozonowa zamknęła się wyjątkowo wcześnie
Agnieszka Stradecka
Zima, śnieg, pług
Burze śnieżne zbliżają się do Polski. Może dosypać nawet 40 centymetrów
Prognoza
Śnieżyca podczas burzy Johannes, Szwecja
Śnieżyce i huraganowy wiatr. Nie żyją trzy osoby
Świat
Skutki tornada w Illinois
Zerwane dachy, tysiące bez prądu. Seria tornad w Illinois
Świat
Zimowa pogoda, śnieg
Taki będzie początek tygodnia
Prognoza
Etna
"Wyjątkowe doświadczenie" dzięki Etnie
Świat
Ulewy i powodzie w Hiszpanii
Ofiara śmiertelna i alert przed "nadzwyczajnym zagrożeniem"
Świat
Noc, popada śnieg
Zrobi się zimno i ślisko
Prognoza
Święta w Tatrach
Seria groźnych wypadków w Tatrach
Polska
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu
"Poziom rzeki opada", ale władze miasta wciąż apelują
Polska
Stegna
"Morze zagarnęło całą plażę". Nagranie ze Stegny
Polska
Trzęsienie ziemi w Tajpej
"Budynek najpierw trząsł się w pionie, a potem w poziomie"
Świat
Silny wiatr, wichura
W tych województwach wiatr nadal jest groźny
Prognoza
wasyl_16dni (0-00-02-18) (20)
Pogoda na 16 dni: otwierają się bramy Arktyki
Prognoza
Żabie Stawy w Wysokich Tatrach
Polacy usłyszeli wołanie o pomoc. Węgier utknął na skalnym filarze
Świat
Ujście Martwej Wisły
Strażacy z pełnymi rękami roboty i stan alarmowy na Martwej Wiśle
Polska
Piranie zaatakowały mężczyznę w Brazylii
Piranie śmiertelnie pogryzły dwulatkę
Świat
Mokry śnieg
W części kraju będzie prószył śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom