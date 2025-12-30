Najwyższy stopień ostrzeżeń. Przekroczone stany alarmowe

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego i trzeciego (najwyższego) stopnia.
Według danych z godziny 8.40, stany wody powyżej stanu alarmowego zanotowano na sześciu stacjach hydrologicznych w Polsce. Trzy znajdowały się nad Bałtykiem (Gdańsk-Port Północny, Hel, Władysławowo), jedna nad Martwą Wisłą (Gdańsk-Sobieszewo), jedna nad Szkarpawą (Tujsk) i jedna nad Zalewem Szczecińskim (Trzebież). Na wszystkich poziom wody wzrastał.
Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW trzeciego stopnia
Ostrzeżenia trzeciego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązują wzdłuż całego wybrzeża Bałtyku, w zlewni Zalewu Wiślanego, Martwej Wisły i rzeki Elbląg.
W związku z utrzymującym się sztormem i bardzo silnym wiatrem z sektora północnego, na Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach prognozowane są dalsze wzrosty powyżej stanów alarmowych, lokalnie ostrzegawczych.
Na Bałtyku i Martwej Wiśle alarmy wygasnąć mają w środę o godz. 9, a w pozostałych zlewniach - o godz. 15 tego samego dnia.
Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych obowiązują w województwie zachodniopomorskim, na obszarze Zalewu Szczecińskiego oraz ujściowego odcinka Odry.
W tym miejscu poziom wody może osiągnąć strefę wody wysokiej, przekroczyć stany ostrzegawcze, a lokalnie nawet alarmowe.
Alarmy wygasną w środę o godz. 10.
Czym jest alarm hydrologiczny trzeciego stopnia
Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych"
Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową stanów wody, z możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych".
Z czego wynika i z czym wiąże się zagrożenie?
Sztormowy wiatr z sektora północnego napędza fale i spiętrza wodę w zatokach oraz ujściach rzek. Mieszkańcy i służby ratunkowe powinni przygotować się do ewakuacji, zabezpieczyć mienie i monitorować komunikaty IMGW. W przeszłości podobne zjawiska powodowały zalania dróg, portów i terenów niskich.
Autorka/Autor: jzb
Źródło: PAP, IMGW
Źródło zdjęcia głównego: TVN24