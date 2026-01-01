Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Opady śniegu w Polsce. Zima zostanie z nami na dłużej

|
Śnieg w parku
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Czy czeka nas kolejne uderzenie zimy? Opady śniegu w najbliższych dniach w naszym kraju będą się pojawiać, choć nie tak intensywne jak ostatnio. Przez krótki czas popłynie do nas nieco cieplejsze powietrze, ale już niedługo wróci mróz za dnia.

Polska pozostanie w zasięgu głębokiego układu niskiego ciśnienia Tizian, znanego też pod imieniem Anna, znad południowej Skandynawii. W ciągu nocy z zachodu na wschód przewędruje strefa chłodnego frontu atmosferycznego, a w ciągu dnia kolejna strefa, tym razem drugorzędnego, chłodnego frontu atmosferycznego - w obu przypadkach przynosząc słabe i umiarkowane, przelotne opady śniegu, na zachodzie również deszczu ze śniegiem.

Temperatura będzie spadać

Nocą i w piątek napływać będzie do Polski nieco łagodniejsze powietrze, stąd na termometrach zobaczymy przeważnie dodatnie wartości, natomiast od soboty czeka nas kolejna porcja chłodu, spadek temperatury o kilka stopni oraz niezmiennie przelotne opady śniegu. Te pojawią się głównie na północy, częściowo na zachodzie i w centrum kraju.

Na północy w piątek będzie pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami śniegu (na Pomorzu deszczu ze śniegiem) rzędu 2-5 cm. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a lokalnie słabymi, przelotnymi opadami śniegu (0-2 cm). Temperatura wyniesie od 0-1 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum do 2-3 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się południowo-zachodni, dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę. W górach rozpędzi się do 80-100 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

Klatka kluczowa-132210
Prognozowane opady w kolejnych dniach (wideo bez dźwięku)
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się z dużym i całkowitym zachmurzeniem z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami śniegu na północy, zachodzie i częściowo w centrum. Na południowym wschodzie kraju będzie bez opadów, można liczyć na rozpogodzenia. Temperatura wyniesie od -2/-1 st. C na Podlasiu do 0-1 st. C Dolnym Śląsku. Nadciągnie południowo-zachodni, dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Na północy w niedzielę będzie pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Na pozostałym obszarze kraju pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, w większości bez opadów. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od -3/-2 st. C na północy do -1/0 st. C na południu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, porywisty wiatr.

Klatka kluczowa-132232
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (wideo bez dźwięku)
Źródło: Ventusky.com

Mróz za dnia, przelotny śnieg

Poniedziałek na północy okaże się pochmurny z przelotnymi opadami śniegu. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą od -4/-3 st. C na Podlasiu do -2/-1 st. C południu i zachodzie. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr.

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Miejscami na Pomorzu i Podkarpaciu spadnie słaby śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -5/-4 st. C na północy do -3/-2 st. C na południu i w centrum. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Woda wylewa się na pole

Wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Woda wylewa się na pole

Polska
Kolejne ostrzeżenia IMGW. Groźna aura nie odpuszcza

Kolejne ostrzeżenia IMGW. Groźna aura nie odpuszcza

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Zoltan Kocsis

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Woda wylewa się na pole
Polska
plug
Pług śnieżny siał spustoszenie. Nagranie
Świat
Oblodzenia, oblodzone drogi
Kolejne ostrzeżenia IMGW. Groźna aura nie odpuszcza
Jest szansa na śnieg
Śnieg zostanie z nami na dłużej. Nadciąga fala arktycznego powietrza
Reporterka TVN24 Agata Adamek z zasypanej Mławy
Polska pod śniegiem w Nowy Rok. "Życie jest trudne w Mławie"
Polska
Mróz, zimno, lód, noc
Lodowaty przełom roku. Miejscami prawie -20 stopni
Śnieg, opady, zima, aktywność fizyczna, bieganie
W pierwszy dzień roku dosypie śniegu
Argentyna
Blackout na sylwestra. Milion odbiorców nie miało prądu
Świat
Babia Góra zimą - zdjęcie ilustracyjne
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego
Polska
Noc sylwestrowa
Pogoda na noc sylwestrową. Chwyci siarczysty mróz
Śnieg, odśnieżanie
Zbliża się kolejna porcja opadów. Gdzie i ile śniegu spadnie
Zablokowana trasa S7
"Na trasie nastąpił prawdziwy armagedon". Pomogli ludzie
Polska
31.12 OKOLICE MŁAWY
Nowy alert RCB. "Śledź komunikaty"
Polska
Zimny styczeń według amerykańskiej prognozy NOAA, odchylenie temperatury średniej miesiąca poniżej normy
To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było
Kiedy można korzystać z fajerwerków?
Fajerwerki to poważne źródło zanieczyszczeń
Smog
Rzeka Elbląg w środę rano
Cofka na rzece Elbląg. Obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe
Polska
Służby w miejscu zatoru na S7
Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. "Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła"
Polska
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Kolejna dostawa śniegu. Tu będzie padać najmocniej
Frombork
Cofka na północy Polski. Czym jest to niebezpieczne zjawisko
Polska
Noc, śnieg
Gdzie w środę spadnie najwięcej śniegu
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
Ostróda
Burze śnieżne przeszły przez Polskę
Polska
Pogoda, sylwester, nowy rok, świętowanie
Przy takiej pogodzie powitamy Nowy Rok
Bałtyk
Rośnie poziom wody w Bałtyku i w rzekach
Zima, Mława
Pokazujecie nam powrót zimy. Zdjęcia i nagrania
Polska
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie
Zima, śnieg, pociąg
Miejscami pojawią się zamiecie śnieżne
Atak zimy w Michigan
Atak zimy w USA. Miejscami spadło 60 centymetrów śniegu
Świat
Żywność ultraprzetworzona
Prawie połowa z nas musi zmienić dietę, jeśli chcemy uratować klimat
Nauka
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Gruba warstwa śniegu przykryje część kraju
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom