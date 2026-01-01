Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska pozostanie w zasięgu głębokiego układu niskiego ciśnienia Tizian, znanego też pod imieniem Anna, znad południowej Skandynawii. W ciągu nocy z zachodu na wschód przewędruje strefa chłodnego frontu atmosferycznego, a w ciągu dnia kolejna strefa, tym razem drugorzędnego, chłodnego frontu atmosferycznego - w obu przypadkach przynosząc słabe i umiarkowane, przelotne opady śniegu, na zachodzie również deszczu ze śniegiem.

Temperatura będzie spadać

Nocą i w piątek napływać będzie do Polski nieco łagodniejsze powietrze, stąd na termometrach zobaczymy przeważnie dodatnie wartości, natomiast od soboty czeka nas kolejna porcja chłodu, spadek temperatury o kilka stopni oraz niezmiennie przelotne opady śniegu. Te pojawią się głównie na północy, częściowo na zachodzie i w centrum kraju.

Na północy w piątek będzie pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami śniegu (na Pomorzu deszczu ze śniegiem) rzędu 2-5 cm. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami, a lokalnie słabymi, przelotnymi opadami śniegu (0-2 cm). Temperatura wyniesie od 0-1 stopni Celsjusza na wschodzie i w centrum do 2-3 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się południowo-zachodni, dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę. W górach rozpędzi się do 80-100 km/h, powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognozowane opady w kolejnych dniach (wideo bez dźwięku) Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się z dużym i całkowitym zachmurzeniem z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami śniegu na północy, zachodzie i częściowo w centrum. Na południowym wschodzie kraju będzie bez opadów, można liczyć na rozpogodzenia. Temperatura wyniesie od -2/-1 st. C na Podlasiu do 0-1 st. C Dolnym Śląsku. Nadciągnie południowo-zachodni, dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Na północy w niedzielę będzie pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Na pozostałym obszarze kraju pojawi się duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, w większości bez opadów. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od -3/-2 st. C na północy do -1/0 st. C na południu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, porywisty wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (wideo bez dźwięku) Źródło: Ventusky.com

Mróz za dnia, przelotny śnieg

Poniedziałek na północy okaże się pochmurny z przelotnymi opadami śniegu. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą od -4/-3 st. C na Podlasiu do -2/-1 st. C południu i zachodzie. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr.

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Miejscami na Pomorzu i Podkarpaciu spadnie słaby śnieg. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -5/-4 st. C na północy do -3/-2 st. C na południu i w centrum. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.