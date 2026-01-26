Gołoledź nie tylko na drogach. Odwołane i opóźnione pociągi

Opady marznące doprowadziły do utrudnień na kolei na zachodzie Polski Źródło: TVN24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Odwołane i opóźnione pociągi

Marznący deszcz dał się we znaki na kolei. PKP Intercity poinformowało, że w zachodniej części kraju pociągi kursują z bardzo dużymi opóźnieniami lub mogą zostać odwołane. Wstrzymano ruch pociągów w obu kierunkach na odcinkach Poznań Główny - Frankfurt nad Odrą, Poznań Główny - Wrocław Główny i Rzepin - Szczecin Główny.

Utrudnienia na lotnisku w Poznaniu

Opady marznące doprowadziły do utrudnień w porcie lotniczym Poznań-Ławica. Jak poinformował Mateusz Majchrzycki, który był na lotnisku przed godziną 7, jest tam bardzo ślisko, a pojazdy techniczne mają problem z poruszaniem się po płycie.

Majchrzycki przekazał, że po dokonaniu oględzin pasa startowego służby pracujące na lotnisku podjęły decyzję o wstrzymaniu wszystkich startów i lądowań. Pasażerów poinformowano, że warunki są zbyt trudne, by mogły odbywać się loty.

- Sytuacja jest faktycznie bardzo trudna. Od północy, godziny pierwszej w Poznaniu są opady marznącego deszczu, błyskawicznie powodujące gołoledź. To jest sytuacja, w której bardzo trudno jest doprowadzić lotnisko do stanu, by samoloty mogły startować i lądować - powiedział tuż przed godziną 7 Marcin Wesołek, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Rzecznik dodał, że z porannej fali odlotów nie odleciał żaden z siedmiu samolotów, a służby z pomocą specjalistycznego sprzętu starają się jak najszybciej oczyścić płytę lotniska z lodu.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Alarmy drugiego stopnia przed marznącymi opadami obowiązują w województwach:

pomorskim ;

zachodniopomorskim ;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

lubuskim , w północnej połowie;

kujawsko-pomorskim ;

wielkopolskim , poza powiatami południowymi;

mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ostrołęckim, Ostrołęka, ostrowskim.

W powyższych regionach prognozowane są słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Najintensywniejsze opady wystąpią w drugiej połowie nocy z niedzieli na poniedziałek i rano.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami wydano w województwach:

mazowieckim , poza powiatami objętymi alarmami drugiego stopnia;

lubuskim , w powiatach: zielonogórskim, Zielona Góra;

wielkopolskim , w powiatach: wolsztyńskim, grodziskim, kościańskim, śremskim, jarocińskim, pleszewskim, kaliskim, Kalisz, tureckim;

łódzkim , poza powiatami na krańcach południowych;

lubelskim ;

podkarpackim , poza powiatami: mieleckim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim;

świętokrzyskim, w powiatach: konecki, kieleckim, Kielce, skarżyskim, starachowickim, ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim.

Prognozowane są tam okresami słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

W zależności od regionu niebezpieczna aura utrzyma się najpóźniej do godziny 10-15 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

Żółte alarmy przed roztopami wydano w województwie podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, strzyżowskim, brzozowskim, sanockim, leskim, przemyskim, Przemyśl, bieszczadzkim.

W powiatach tych prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 stopni Celsjusza. Termometry pokażą maksymalnie od 3 do 7 st. C. Suma opadów deszczu wyniesie od 5 do około 10 litrów na metr kwadratowy. Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 18 w niedzielę i wygasną o godzinie 17 we wtorek.

