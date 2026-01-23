Ostrzeżenia IMGW. W tych województwach drogi będą śliskie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące
Alarmy drugiego stopnia przed marznącymi opadami obowiązują w województwach:
- małopolskim;
- śląskim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim;
- lubelskim, w powiatach: biłgorajskim, janowskim, kraśnickim;
- łódzkim, w powiecie radomszczańskim;
- opolskim, poza powiatami namysłowskim i brzeskim.
W tych regionach mogą wystąpić okresami słabe opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź.
Najbardziej niebezpieczna pogoda będzie panowała od godziny 15 lub 17 w piątek do godz. 10 w niedzielę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami wydano w województwach:
- mazowieckim, w powiatach południowych;
- lubelskim, poza powiatami północnymi i tymi objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia;
- łódzkim, poza powiatami położonymi na północy i radomszczańskim;
- wielkopolskim, w powiatach: tureckim, kaliskim, Kalisz, ostrzeszowskim, kępińskim;
- opolskim, w powiatach namysłowskim i brzeskim;
- dolnośląskim, w powiatach wschodnich.
Prognozowane są tam okresami słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Niebezpiecznie będzie od godz. 19 w piątek do godz. 16 w sobotę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz
Żółte alarmy przed trzaskającym mrozem obowiązują w województwach:
- pomorskim, poza powiatami: słupskim, Słupsk, puckim, Gdynia, Sopot;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach położonych w zachodniej połowie regionu;
- kujawsko-pomorskim, poza powiatami południowymi;
- mazowieckim, w powiatach: mławskim, żuromińskim, sierpeckim.
W powyższych regionach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy wynoszącą od -17 do -13 stopni Celsjusza. Alarmy obowiązują do godz. 7 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
