Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. W tych województwach drogi będą śliskie

Opady marznące, gołoledź, ślisko
Pogoda na piątek
IMGW ostrzega przed szklanką na drogach. W dziesięciu województwach wydane zostały alarmy przed opadami marznącymi. Lokalnie niebezpiecznie ma być do weekendu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - opady marznące

Alarmy drugiego stopnia przed marznącymi opadami obowiązują w województwach:

  • małopolskim;
  • śląskim;
  • świętokrzyskim;
  • podkarpackim;
  • lubelskim, w powiatach: biłgorajskim, janowskim, kraśnickim;
  • łódzkim, w powiecie radomszczańskim;
  • opolskim, poza powiatami namysłowskim i brzeskim.

W tych regionach mogą wystąpić okresami słabe opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź.

Najbardziej niebezpieczna pogoda będzie panowała od godziny 15 lub 17 w piątek do godz. 10 w niedzielę.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami wydano w województwach:

  • mazowieckim, w powiatach południowych;
  • lubelskim, poza powiatami północnymi i tymi objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia;
  • łódzkim, poza powiatami położonymi na północy i radomszczańskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: tureckim, kaliskim, Kalisz, ostrzeszowskim, kępińskim;
  • opolskim, w powiatach namysłowskim i brzeskim;
  • dolnośląskim, w powiatach wschodnich.

Prognozowane są tam okresami słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. Niebezpiecznie będzie od godz. 19 w piątek do godz. 16 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Żółte alarmy przed trzaskającym mrozem obowiązują w województwach:

  • pomorskim, poza powiatami: słupskim, Słupsk, puckim, Gdynia, Sopot;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach położonych w zachodniej połowie regionu;
  • kujawsko-pomorskim, poza powiatami południowymi;
  • mazowieckim, w powiatach: mławskim, żuromińskim, sierpeckim.

W powyższych regionach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy wynoszącą od -17 do -13 stopni Celsjusza. Alarmy obowiązują do godz. 7 w piątek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Jak powstaje szklanka na drogach
Jak powstaje szklanka na drogach
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

