Prognoza

Czy czeka nas upał? Temperatura poszybuje

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Nadchodzące dni przyniosą opady deszczu i lokalne burze. Do kraju napływać będzie ciepłe powietrze, które sprawi, że w weekend termometry pokażą naprawdę wysokie wartości. A jakie jest prawdopodobieństwo, że pojawi się upał?

Polska nadal pozostaje w obszarze podwyższonego ciśnienia, z dala od silnych i aktywnych układów barycznych. Ze względu na niewielki przepływ powietrza, nad krajem nadal będą zalegać łagodne masy polarne morskie. W środę przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Tego dnia w godzinach popołudniowych lokalnie rozwiną się chmury kłębiasto-deszczowe, z których przelotnie popada deszcz. Nie można wykluczyć rozwoju burz. Zjawiska będą lokalne, rozproszone, a ich rozwój zależeć będzie od warunków lokalnych.

Napływać będzie coraz cieplejsze powietrze

Z każdym kolejnym dniem ciśnienie będzie stopniowo rosnąć, a Polska znajdzie się w zasięgu rozległego i stabilnego wyżu znad zachodniej Europy. Po jego północnych i wschodnich peryferiach napływać będzie coraz cieplejsze powietrze. Konwekcja będzie stopniowo zanikać. W czwartek spodziewane są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Natomiast w kolejnych dniach popada już tylko lokalnie - w piątek na Górnym Śląsku i w Małopolsce, w sobotę już tylko w rejonie górskim, a w niedzielę - na południowym wschodzie.

Upał w Polsce?

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Pogoda na środę

W środę czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Po południu lokalnie pojawią się słabe przelotne opady deszczu poniżej pięciu litrów na metr kwadratowy. Prognozowane są też burze, podczas których mocniej popada. W wyładowaniach suma opadów wyniesie do 15 l/mkw. Temperatura ma być wyrównana, wyniesie od 17-19 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Pomorzu Gdańskim do 20-22 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr przeważnie będzie słaby i zmienny, w drugiej części dnia okresami umiarkowany.

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Lokalnie możliwy jest słaby przelotny opad deszczu, nie można wykluczyć popołudniowej burzy. Termometry wskażą maksymalnie od 17-19 st. C na Wybrzeżu i Pomorzu Gdańskim do 21-23 st. C w pozostałej części kraju. Powieje umiarkowany północno-zachodni wiatr.

W piątek dopisze na ogół pogodna aura, wystąpi zachmurzenie od umiarkowanego do dużego. Tylko na Górnym Śląsku i w Małopolsce lokalnie możliwy jest słaby przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19-20 st. C na Suwalszczyźnie do 22-23 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Jedynie w rejonie górskim pojawi się więcej chmur i przelotnie popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21-23 st. C na Podlasiu, przez 24-25 st. C w centrum i na południu, do 27 st. C na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni do zmiennego.

Niedziela zapowiada się słonecznie na zachodzie Polski, a pogodnie w centrum. Na wschodzie prognozowane jest zachmurzenie od umiarkowanego do dużego z lokalnymi przelotnymi opadami deszczu. Tam też może zagrzmieć. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 21-23 st. C na Suwalszczyźnie do 25-27 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje wiatr od umiarkowanego do okresowo dość silnego, z kierunków północnych.

Czy w weekend będziemy mieli pierwszy w tym roku upał?

- Szansa na upał jest, ale my na razie dajemy 27 stopni. Według modelu ECMWF na zachodzie kraju może być 30 stopni - powiedział Tomasz Wakszyński, synoptyk tvnmeteo.pl.

Źródło: tvnmeteo.pl
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
