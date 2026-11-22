Prognoza Może być groźnie w całym kraju. Prognoza ostrzeżeń IMGW Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na niedzielę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych.

Prognoza ostrzeżeń na niedzielę - oblodzenie i silny wiatr

Jeszcze w niedzielę w większości Polski mogą pojawić się ostrzeżenia przed oblodzeniem. IMGW zapowiada je w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i opolskim.

Poza tym w części kraju może rozhulać się wiatr. Alarmy mogą pojawić się w woj. pomorskim, w powiatach: puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim i starogardzkim, oraz w woj. warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg i braniewskim.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na niedzielę Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek - oblodzenie, intensywne opady śniegu i silny wiatr

Początek tygodnia również zapowiada się ślisko na drogach. Synoptycy nie wykluczają wydania ostrzeżeń przed oblodzeniem w całym kraju. W części Polski ma intensywnie padać śnieg. IMGW może wydać alarmy w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim w woj. śląskim oraz w powiatach: suskim, nowotarskim i tatrzańskim w woj. małopolskim. Na północy kraju wciąż ma silnie wiać. Ostrzeżenia mogą zostać wydane w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim i puckim w woj. pomorskim.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na poniedziałek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza ostrzeżeń na wtorek - oblodzenie

We wtorek w części kraju nadal mogą występować oblodzenia. IMGW zamierza ostrzegać przed nimi w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim (poza powiatami południowymi) oraz w woj. świętokrzyskim.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na wtorek Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Jak informuje IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.